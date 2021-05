La mission 1 000 tonnes acceptées à Stoke : participez en grand nombre !

Stoke - Joignez-vous à nous, le samedi 8 mai de 8 h à midi, afin d’effectuer le grand nettoyage de la Municipalité de Stoke. Inscrivez-vous au plus tard le mercredi 5 mai prochain par courriel à reception@stoke.ca ou par téléphone au 819-878-3790, poste 222. Masques et gants de mise pour respecter les consignes sanitaires. Les propriétaires de camionnette et de remorque sont les bienvenus afin d’accompagner les participants dans leur besogne. Pour plus d’information, consultez notre site web à www.stoke.ca.