Deux points de dépôt pour la récupération des masques de procédure usagés à Val-des-Sources

Val-des-Sources(RL) — Ayant à cœur la récupération et la réduction des matières dédiées aux sites d’enfouissement, la ville de Val-des-Sources a récemment installé des points de dépôt, afin de recueillir les masques de procédure utilisés. Les citoyens de la municipalité de même que les résidents de Danville, Saint-Adrien, Ham-Sud, Saint-Georges-de-Windsor et Saint-Camille, pourront donc, en vertu d’une entente préalablement établie avec l’écocentre de Val-des-Sources, disposer gratuitement de leurs masques usagés à cet endroit, situé au 171 de la rue Nicolet. Un second point de chute est aussi installé à la bibliothèque municipale située sur le boulevard Saint-Luc, où les gens pourront se rendre sur les heures normales d’ouverture pour y déposer le même type d’items de protection sanitaire.

Le maire Hugues Grimard mentionna avec justesse toute l’importance de procéder à la récupération des masques de procédure usagés. « Nous savons que des débouchés seront bientôt disponibles dans la région pour récupérer les masques. Nous offrons donc la possibilité aux citoyens de nous amener leurs masques afin que nous puissions leur donner une deuxième vie le moment venu. » Par ailleurs, les autorités de la ville ont aussi mis dans leurs installations et à la disposition de leurs employés, des bacs de récupérations dédiés aux masques de procédure.