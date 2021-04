Une collecte optimisée des plastiques agricoles dans la MRC des Sources

MRC des Sources (RL) —De partenariat avec la MRC, les six principales municipalités dans les Sources accueillant des producteurs agricoles sur leur territoire, participeront à un projet d’uniformisation de méthode de collecte des pellicules plastiques agricoles par camion à chargement frontal avant la fin de la présente année. Dans la note envoyée aux médias on pouvait lire que par cette initiative propulsée par Synergie Estrie, cette nouvelle mesure devrait permettre aux municipalités de maximiser les quantités de matières récupérées sur leur territoire.

Il est estimé que lorsque le projet sera complètement concrétisé, la région des Sources récupérera jusqu’à 100 tonnes de pellicules plastiques agricoles par année. Ces matières seront ensuite intégrées dans un processus de valorisation dans une optique d’économie circulaire.

« Le projet présenté aujourd’hui répond à un besoin identifié par le milieu et il est adapté à un territoire densément agricole comme celui des Sources. Il permettra de desservir 120 producteurs répartis dans les six municipalités participantes », mentionne le maire de Wotton, Jocelyn Dion ; lui qui agit également à titre de personne responsable des dossiers environnementaux pour le conseil de la MRC des Sources. Monsieur Dion souligna également que les résidus de plastiques provenant principalement des ballots de pailles, étaient jusqu’ici compactés, mais disposer de manières non efficaces et optimales pour l’environnement, alors qu’ils étaient à leur tour mis dans des sacs, tout en ajoutant que la prochaine étape sera d’aller en appels d’offres pour les achats de conteneurs de dimensions variées.

Ainsi, les municipalités participantes ont donc décidé d’emboiter le pas et d’harmoniser leur méthode en prenant exemple sur le principe de collecte par conteneurs, instaurée à Danville en 2017 et qui s’est avérée des plus concluantes depuis, tout en simplifiant également la manutention pour les producteurs.