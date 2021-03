Une troisième maison certifiée 5 étoiles

Ham-Sud — C’est avec une immense fierté que Habitation Durable à Ham-Sud a remis, pour une 3e fois depuis 2018, la plus haute distinction du programme Habitation Durable, soit la certification 5 étoiles. Cette certification a permis à Monsieur Maurice Bergeron et Madame Danielle Hunter d’avoir accès à une subvention d’un montant de 4 000 $ de la Municipalité suite aux efforts et aux investissements effectués afin de construire une maison écoresponsable et durable.

De plus, grâce au partenariat avec le projet écorésidentiel Au pied du Mont Ham, la subvention a été bonifiée d’un autre montant de 4 000 $.

À Ham-Sud, investir dans la construction durable, on le fait !

Pour des détails concernant le programme, c’est ici : http://www.habitationdurable.com/hamsud/