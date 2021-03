Le magnésium ajouté à la liste de minéraux critiques

Val-des-Sources(RL) —Le député de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes était fier d’annoncer ce lundi que le magnésium fait à présent parti de la liste de minéraux critiques au pays. Rappelons qu’en janvier dernier M. Rayes avait cosigné une correspondance en compagnie de son collègue de Mégantic-L’Érable Luc Berthold, demandant officiellement au directeur de la division de l’industrie et de l’analyse économique du Secteur des terres et des minéraux de Ressources naturelles Canada de se pencher sérieusement sur la question.

« C’est une excellente nouvelle pour notre région puisque le magnésium est présent dans la circonscription. À Val-des-Sources sera d’ailleurs produit le magnésium le plus vert au monde par Alliance Magnésium. », a d’ailleurs souligné le député conservateur. Avec une demande sans cesse croissante pour cette matière, Alain Rayes ajouta donc qu’il s’agissait « … d’une occasion en or de positionner Richmond-Arthabaska, le Québec et le Canada comme leader de cette industrie. »

En tout, 31 minéraux sont inscrits sur cette liste qui vise à positionner le Canada en tant que fournisseur de choix pour son propre marché intérieur, mais également pour le marché mondial.

Source : Communiqué de presse du bureau de M.Alain Rayes.