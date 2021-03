Le Val-St-François remporte un prix Distinction au Gala des Prix d’excellence en environnement

Richmond — Le 26 février dernier, lors du Gala des Prix d’excellence en environnement des Cantons de l’Est, la MRC du Val-Saint-François a reçu avec grande fierté, un des dix-neuf prix Distinction pour ses projets novateurs en matière d’environnement.

L’environnement et la gestion des matières résiduelles sont sans contredit, une priorité pour la MRC du Val-Saint-François. Les 18 élus de la MRC souhaitent déployer des projets qui permettront de faire du Val-Saint-François une MRC encore plus responsable et proactive en matière d’environnement.

Trois projets novateurs qui se démarquent dans le Val-Saint-François

Ce sont précisément trois projets mis en place depuis 2019 qui ont permis à la MRC de remporter le prix Distinction lors du gala. Tout d’abord, le projet de collecte de plastiques agricoles qui, dès sa première année, a été couronné de succès grâce aux 95 fermes participantes permettant ainsi la récupération de 60 tonnes de plastiques agricoles qui autrement auraient été enfouies. Le second projet est celui de la récupération du verre. En effet, la MRC a placé sur son territoire 7 conteneurs pour récupérer le verre de façon plus optimale et après seulement 6 mois d’opération, ce sont 131 tonnes qui ont été amassées. Finalement, depuis janvier 2020, la MRC du Val-Saint-François a banni de son territoire les sacs de plastique pour emplettes à usage unique. Cette démarche a aussi été grandement appréciée des citoyens et commerçants. Pour M. Luc Cayer, préfet de la MRC du Val-Saint-François, l’engouement des citoyens pour les projets environnementaux est indéniable : « Nous (les élus de la MRC) sommes d’ailleurs excessivement fiers de voir que les citoyens sont très mobilisés par ces projets et qu’ils s’empressent de prendre part au mouvement. »

Des projets qui inspirent

Au-delà du territoire du Val-Saint-François, ces initiatives environnementales rayonnent. Pour M. Cayer, constater que d’autres MRC et municipalités s’inspirent des projets du Val tel que le bannissement des sacs de plastique à usage unique et de la collecte de verre représente une grande source de fierté pour le Conseil des maires.

La MRC du Val-Saint-François est particulièrement fière d’avoir reçu un prix Distinction, car la protection de l’environnement demeure toujours une priorité et d’autres projets sont actuellement sur la table de travail afin de poursuivre dans cette voie.

L’ensemble des projets environnementaux et collectes spéciales mis en place sur la MRC sont expliqués sur le site Internet de la MRC : www.val-saint-francois.qc.ca