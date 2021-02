Écocentre : plusieurs municipalités se joignent à Val-des-Sources

Par : Simon Roberge, Initiative de journalisme local

Presque toutes les municipalités de la MRC des Sources se joignent à Val-des-Sources pour l’utilisation de son tout nouvel écocentre sur la rue Nicolet. D’autres municipalités avoisinantes pourraient bientôt faire de même.

Seul Wotton a demandé un peu plus de temps pour réfléchir alors que Saint-Camille, Saint-Georges-de-Windsor, Ham-Sud, Saint-Adrien et Danville ont toutes conclu une entente pour que leurs citoyens puissent utiliser l’écocentre de Val-des-Sources.

« On veut aussi approcher les municipalités limitrophes comme Saint-Rémi-de-Tingwick, Tingwick, Kingsey Falls et Saint-Claude, souligne le conseiller municipal Jean Roy. On reçoit déjà des gens de là, mais il faut que les municipalités adhèrent. On ne veut pas avoir une gestion trop compliquée. »

L’écocentre est fermé en raison des restrictions sanitaires en lien avec la pandémie de la COVID-19. Il devrait rouvrir le 8 février. M. Roy tient à rappeler qu’il ne s’agit pas d’un dépotoir.

« Si tu défais ta salle de bain et que tu tries tes matériaux, il n’y a pas de coûts, mais si tu arrives pêle-mêle, ça coûte quelque chose, explique-t-il. On ne peut pas amener des sacs de poubelles non plus. »

L’objectif est de valoriser l’entièreté des matériaux recueillis à l’écocentre. Si les gens amènent des branches par exemple, l’écocentre pourrait en faire des copeaux et une entreprise pourrait les utiliser.

« Avant, on envoyait le bois à Victoriaville, admet Jean Roy. Si on avait une entreprise dans le coin qui avait besoin de ce bois, ça serait idéal, on aurait moins de transport et moins de coûts. On veut donner une deuxième vie avec ce qui va arriver. On cherche des débouchés pour tout. Plus ça va évoluer, plus il va y avoir de recherche pour valoriser les matériaux pour ne pas qu’on les envoie à l’enfouissement. »

Une inauguration de l’écocentre aura lieu ce printemps si les conditions le permettent.