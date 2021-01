Hugues Grimard répond au rapport de Daniel Green et de la Société pour vaincre la pollution paru lundi dernier

Val-Des-Sources(RL) —Le Maire de la municipalité de Val-Des-Sources, M. Hugues Grimard a clairement signifié en début de semaine qu’il trouvait déplorable un rapport d’analyses paru à la Une du Journal de Montréal et dans lequel l’environnementaliste bien connu Daniel Green déclare avoir découvert des traces de contamination à l’amiante dans la rivière Nicolet.

« C’est vraiment dommage que l’on se serve de données émanant des recommandations du BAPE pour réaliser ce genre d’analyses basées sur des données incomplètes et effectuées de manière un peu incompréhensible. Je pense qu’il faut remettre les choses dans leurs contextes et qu’il est important de le faire de la bonne façon. Il faut comprendre que des huit échantillons pris par Daniel Green et son organisation, deux de ceux-ci présentaient selon eux un taux variant de 1 % à 5 % d’amiante par volume de sédiments et que ces prélèvements ont été faits en date du 18 octobre dernier, soit au lendemain d’une grande averse où il est tombé plus de 30 millimètres de pluie sur la région. Je crois cependant qu’il est légitime et important de se préoccuper de toutes sources de contaminations possibles pour nos lacs et rivières et que le Ministère a aussi un rôle à jouer en ce sens, mais encore faut-il le faire adéquatement. Je tiens aussi à rassurer la population qui pourrait avoir des inquiétudes en ce qui a trait à la puise de l’eau potable, celle-ci est effectuée bien en amont de l’endroit ciblé par Daniel Green dans l’article. », commenta le Maire de Val-Des-Sources visiblement en désaccord avec les façons de faire de l’environnementaliste dont il qualifie la présentation de ces résultats comme étant en quelque sorte une belle vitrine pour promouvoir les activités de la société de laquelle il fait partie.