La MRC des Sources, première MRC à participer au Fonds des municipalités pour la biodiversité

MRC des Sources - La MRC des Sources est heureuse d’annoncer son adhésion au Fonds des municipalités pour la biodiversité (Fonds MB), une initiative de la Société pour la nature et les parcs du Québec (SNAP Québec) et de la Fondation de la faune du Québec. Elle devient ainsi la première MRC du Québec à adhérer à ce fonds visant la protection de la nature.

Avec cet engagement, la MRC des Sources versera annuellement dans le Fonds MB l’équivalent de 1 $ par ménage présent sur son territoire. Cette somme devra être utilisée pour des fins de conservation du territoire ou de protection des espèces et de la biodiversité. De plus, grâce à la contribution du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, le montant de la MRC des Sources sera doublé.

« En adhérant au Fonds des municipalités pour la biodiversité, la MRC des Sources pose un autre geste concret pour protéger notre territoire et pour augmenter notre résilience aux changements climatiques. Cet engagement est en ligne directe avec les orientations de l’Agenda 21 de notre MRC et nous sommes convaincus que cette initiative aura un impact réel à moyen et à long terme », souligne M. Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources et maire de la Ville d’Asbestos.

« Les MRC jouent un rôle de premier plan pour mettre en œuvre des solutions concrètes permettant de faire face à la crise de la biodiversité et lutter contre les changements climatiques. En étant la première MRC à adhérer au Fonds des municipalités pour la biodiversité, elle répond présent, présent pour le futur.» déclare Isabelle Bérubé, écologiste et responsable du Fonds des municipalités pour la biodiversité de la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec).