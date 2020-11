Une diminution significative des matières enfouies grâce aux efforts des résidents

Asbestos – Dans la foulée de la Semaine québécoise de réduction des déchets qui vient tout juste de terminer, la MRC des Sources tient à souligner les efforts réalisés par les municipalités et les citoyens de son territoire pour la réduction de déchets envoyés à l’enfouissement.

Lors du dernier bilan publié faisant état des résultats de l’année 2018, on constatait une réduction de l’ordre de 46 % des ordures collectées dans la région des Sources. Il s’agit d’une diminution de près de 200 kg par habitant, soit l’équivalent d’environ un bac roulant en moins. Ces résultats sont, entre autres, attribuables aux initiatives de compostage et de sensibilisation déployées dans toutes les municipalités de la MRC des Sources.

« Nous sommes extrêmement heureux de voir que nos efforts ont porté leurs fruits. Il s’agissait d’un tournant important à prendre pour nos municipalités et nous sommes maintenant à même d’en constater les bénéfices. On peut être fiers de ce bilan! C’est une belle lancée à laquelle il faut continuer de contribuer », affirme Jocelyn Dion, représentant des dossiers environnementaux pour le conseil des maires de la MRC des Sources et maire de Wotton.

La MRC des Sources entend bien poursuivre les efforts réalisés jusqu’à présent afin de maintenir un bilan positif dans les années à venir. De ce fait, elle suivra avec attention le projet de loi 65 élargissant les consignes sur de nombreux contenants ainsi que la stratégie pancanadienne visant l’atteinte de zéro déchet de plastique. La MRC entamera aussi un processus de révision de son plan de gestion des matières résiduelles, planification quinquennale qui identifie les priorités d’intervention pour les années à venir.