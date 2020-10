Asbestos(RL) —Le samedi 24 octobre à 10 h, un tout nouveau point de service alimentaire en vrac, verra le jour au 350 de la 1re avenue à Asbestos. Installée dans les locaux abritant l’ancienne boucherie « La Bonne Coupe », la « Boutique en Vrac » offrira du mardi au samedi, une multitude de produits d’épicerie à sa clientèle, tels que fruits et légumes, pain, pâtes alimentaires, farine, lait ainsi que différents items d’hygiène personnelle, pour ne nommer que ceux-là. Née de l’idée et de la fibre entrepreneuriale de la propriétaire Audrey Michel, cette boutique de 1250 pieds carrés, se veut une offre de services à la fois écoresponsable et pratique.

« Étant moi-même une adepte de l’achat en vrac et devant l’obligation de devoir me déplacer régulièrement du côté de Sherbrooke ou Victoriaville m’approvisionner, j’ai eu l’idée à la fin de l’année dernière, de lancer une étude de marché sur la faisabilité d’établir un commerce de ce genre à Asbestos. Bien que je respecte les commerçants de produits bio, personnellement je recherchais davantage une avenue offrant des produits commerciaux plus conventionnels, mais avec la notion très importante de n’avoir aucun emballage unique. La réponse de l’étude de marché fut à ce point positive, que le projet était dès lors mis en marche. » De confier Mme Michel. Pour cette ex-enseignante de 28 ans, maman de trois jeunes enfants, il est très important de promouvoir ce style de consommation ainsi que d’encourager les producteurs locaux le plus possible.

« Pour le moment je dois m’approvisionner quelque peu à l’extérieur de la région pour certains produits, mais ceci dit, même si nous avons déjà de bons partenariats d’établis avec différents producteurs dans la MRC, nous tendrons certainement à augmenter encore davantage ce volet au cours des prochains mois, toujours en s’assurant d’offrir à notre clientèle des produits au plus faible coût possible tout en respectant au maximum la mission de zéro emballage unique, et ce même chez nos fournisseurs », a-t-elle continué.

Le projet qui a bénéficié de supports financiers en provenance de la MRC et de la SADC des Sources, de la Caisse Desjardins via son programme Créavenir ainsi que d’investissements privés, permettra la création d’un emploi direct pour le moment, mais madame Michel n’exclut pas la possibilité l’embauche d’une ressource supplémentaire dans les premiers mois de 2021.