Wotton tiendra son écocentre occasionnel le 17 octobre

Wotton (RL) - La municipalité de Wotton, tiendra la seconde édition de son écocentre occasionnel ce samedi 17 octobre. Ce service gratuit qui s’adresse à l’ensemble des citoyens du village, se déroulera au garage municipal entre 8 h 30 et 12 h 30 et sera assuré bénévolement par des conseillers et les employés qui seront sur place. L’an passé l’activité fût couronnée de succès alors que plus de 100 adresses civiques avaient été enregistrées comme ayant été porté du matériel à disposer.

Donc, à nouveau cette année et toujours en respectant les mesures de santé publique en vigueur, il sera possible aux résidents d’apporter des matières et déchets qui pourront ainsi être détournés des centres d’enfouissements. 11 stations de tri seront disponibles pour des produits tels que des contenants d’huiles ou de peintures, matelas et meubles, batteries, équipements électroniques, pneus (sans jantes), résidus de bois, métaux, déchets autres, recyclage ainsi que des dons pour la friperie. À noter qu’il sera aussi possible d’apporter du bardeau d’asphalte, mais il faudra cependant prévoir un coût de disposition pour ce dernier. Voilà donc une initiative efficace de la municipalité qui s’inscrit adéquatement dans le cadre du Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC des Sources, lequel découle en lui-même du Plan provincial du gouvernement du Québec.