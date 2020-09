Le Proxim de Windsor profite de deux bornes électriques

Windsor (RC) – Depuis quelques années, l’achat d’un véhicule s’est avéré nécessaire pour les livraisons de la Pharmacie de Steve Babin qui occupe une place importante dans le Complexe Windsor. L’an dernier, le véhicule du Proxim a sillonné trente-cinq mille kilomètres au compteur sur les routes et chemins de la MRC du Val-Saint-François.

C’est donc l’une des constatations qui a aidé à prendre la décision de se tourner vers un véhicule électrique.

En tenant compte du coût de l’essence, c’est un avantage de pouvoir rouler électrique et aider l’environnement. « Depuis plusieurs années, nous prenons un virage vert et nous nous efforçons d’aider la planète. Pour ma part, j’ai une Chevrolet Bolt depuis déjà plus de 2 ans. Pour la voiture de livraison, une Hyundai Kona électrique, la décision a été prise en février de cette année, mais l’arrivée de la covid-19 a retardé la livraison du véhicule que nous attendions avec impatience. Vous l’avez sûrement vu se promener dans nos rues depuis le début septembre. Nous avons deux bornes de rechargement présentement, l’une pour la voiture de livraison et l’autre pour les employés », mentionne le pharmacien Steve Babin qui a profité d’un appui du fédéral.

Le Proxim Steve Babin de Windsor regroupe les villes et municipalités Windsor, Richmond, les cantons de Cleveland et Melbourne, Kingsbury, Ulverton, Saint-Claude, Val-Joli, Saint-George-de-Windsor, Saint-Denis-de-Brompton, Saint-François-Xavier-de-Brompton ainsi que le Discrict de Brompton où l’enseigne de Proxim est présente sur la rue Saint-Lambert. Félicitation à la pharmacie Proxim Steve Babin pour cet avancement !