Opérations réalisées par l’Association de protection du Lac Brompton

Lac Brompton - L’Association de protection du Lac Brompton a réalisé trois opérations dans le cadre du bâchage de toile de jute. Les travaux préliminaires dont l’inventaire des herbiers, la demande d’un certificat d’autorisation, la planification du projet de bâchage et de son financement, et la commande du matériel requis ne sont pas représentés dans les photos.

Ensachage de pierres lavées afin de lester les toiles au fond du lac ; ces sacs seront retirés de l’eau après quelques années (2-3 ans). Le travail est effectué par des bénévoles.

Bâchage proprement dit : chaque toile d’une dimension de 15X22 mètres est déroulée et stabilisée au fond du lac avec les sacs de pierres ; les toiles sont juxtaposées jusqu’à ce que l’herbier soit couvert. Seuls les herbiers couverts à plus de 70 % par le myriophylle sont traités. Cette opération est réalisée avec une équipe du RAPPEL et une équipe de 12 bénévoles.

Arrachage manuel avec l’aide d’un aspirateur sous-marin appelé aspiriophylle, les pourtours des herbiers dont la densité ne permet pas le bâchage sont nettoyés par des plongeurs du RAPPEL ; les plants arrachés manuellement sont aspirés dans un sac avec l’aspiriophylle ; le myriophylle recueilli sera par la suite détruit. Les plongeurs sont accompagnés de bénévoles qui assurent la sécurité de lieux et le ramassage des plants.