L’Association des eaux et berges du lac Boissonneault répond à l'Association des pêcheurs sportifs du Québec 

Saint-Claude — Le 30 janvier dernier, l’Association des pêcheurs sportifs du Québec s’est porté acquéreur de la descente de bateaux Hamel sur les rives du lac Boissonneault. Cette acquisition et la promotion dont elle a été l’objet, contrevient à un des mandats de l’Association des eaux et berges du lac Boissonneault.

Dans une lettre adressée à Monsieur Stephan Bourgeois, président de l’Association des pêcheurs sportifs du Québec, le conseil d’administration de l’Association du lac Boissonneault fait état de la problématique occasionnée par cette opération publicitaire.

Depuis plus de 10 ans, les membres de l’Association des eaux et berges du lac Boissonneault et ses partenaires investissent temps et ressources financières pour procéder annuellement à l’ensemencement en dorés du lac. La promotion d’un accès public au lac permet aux pêcheurs du Québec de venir pêcher gratuitement les dorés ensemencés aux frais des résidents, une situation qui choque plusieurs résidents du lac. L’Association du lac Boissonneault est d’avis qu’une organisation qui promeut correctement la pêche sportive ne devrait pas le faire au détriment des résidents d’un lac qui y investissent beaucoup de ressources.

En raison de cela, lors de sa dernière rencontre, le conseil d’administration de l’Association des eaux et berges du lac Boissonneault a adopté une résolution pour interrompre tout ensemencement du lac en dorés ou autres espèces de poisson à compter de 2020 pour une durée indéterminée.