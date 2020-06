La Brigade verte de nouveau à l’œuvre !

Asbestos - La Brigade Verte du Carrefour jeunesse-emploi des comtés Richmond et Drummond-Bois-Francs reprend du service à l’été 2020. Cette escouade a été mise en place afin de réaliser des projets à valeur environnementale au sein de la communauté de la MRC des Sources.

La première initiative réalisée par l’équipe de la Brigade Verte a été de confectionner 20 jardinières de légumes frais à l’intention des personnes aînées. L’objectif étant de leur offrir du réconfort tout en mettant une dose de couleurs sur leurs terrasses. Les participants de la brigade ont alors procédé à la culture et la transplantation des plants de légumes, et ce, sous les bons conseils de Mme Jeannine des Jardins de Jeannine de Danville.

Une fois les 20 jardinières empotées, elles ont été livrées à la Résidence Louis D’or de Danville. Les résidents et le personnel étaient reconnaissants de cette initiative qui apporte du bonheur au quotidien.

Tu es âgé entre 18 et 29 ans et tu souhaites t’impliquer au sein de la Brigade Verte ? Communique avec ton Carrefour jeunesse-emploi comtés de Richmond et Drummond-Bois-Francs au 819-879- 7667 pour obtenir plus d’information.