Nouvelle cartographie interactive des milieux humides de la MRC

Richmond —Dans une optique de protection de l’environnement et de développement durable, la MRC du Val-Saint-François offre aux citoyens et partenaires du territoire un outil cartographique permettant de visualiser la présence des milieux humides. Cette cartographie permettra d’intégrer et mieux considérer ces milieux sensibles dans le développement du territoire.

Cette cartographie donne également une multitude de renseignements très utiles, dont la définition et les divers types de milieux humides existants. Ces zones étant protégées par des lois provinciales, les citoyens et partenaires doivent entreprendre des procédures administratives avant d’y réaliser des travaux. La cartographie interactive facilitera leur démarche à entreprendre et si possible, permettra d’ajuster leur projet pour éviter ou limiter l’impact sur l’intégrité de ces milieux.

La dégradation et la perte des milieux humides peuvent induire un coût important pour la collectivité considérant la perte de nombreux services écologiques, notamment sur la régulation des inondations, la filtration des contaminants dans l’eau, l’assèchement des puits d’eau potable, la destruction des habitats nécessaires aux espèces de pêche sportive ou à la chasse.

Cette cartographie détaillée des milieux humides du territoire du Val-Saint-François a été faite par l’équipe composée de Canards Illimités Canada et le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) suivant une méthode scientifique reconnue. La MRC est donc fière, par la diffusion des connaissances les plus récentes sur les milieux humides, de contribuer à sa façon au développent durable de son territoire.

Pour prendre connaissance de la carte Milieux humides, consultez la page cartes thématiques au www.val-saint-francois.qc.ca/mrc/cartes-thematiques/