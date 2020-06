JN Auto confiant de voir l’engouement électrique s’intensifier davantage

Richmond(RL) - À l’instar de l’ensemble des commerçants de la région, le détaillant de véhicules d’occasions JN Auto, a vu son chiffre d’affaires subir un impact majeur au cours des derniers mois. Ce manque à gagner, les deux propriétaires, Sébastien Marcotte et Stephan Belcourt le doivent évidemment à la fermeture imposée du commerce pendant plusieurs semaines en raison de la pandémie de coronavirus. Durant cette période assurément difficile pour tous, le concessionnaire situé au 317 de la route 116 a dû mettre à pied de façon graduelle l’ensemble de ses quelque 22 employés, desquels environ une quinzaine seulement sont actuellement de retour au travail.

« Nous avons connu une période de turbulences importantes lors de l’annonce de la fermeture en mars, car nous avions un arrivage de véhicules électriques préalablement vendu en transit à ce moment. Notre équipe de ventes a dû redoubler d’efforts et travailler d’arrache-pied dans un délai excessivement restreint, afin de non seulement confirmer les transactions avec les clients, mais également s’assurer que ces derniers aient leur véhicule dans les temps requis leur donnant droit à la subvention gouvernementale se terminant le 31 mars. Avec le recul, je dois dire que nous avons été extrêmement chanceux, car la quasi-totalité des ventes a été complétée comme prévu. Ceci dit, cela aurait pu avoir des conséquences plutôt néfastes pour notre entreprise à court, moyen et long termes si nous avions dû annuler des ventes et supporter un surplus d’inventaires de grande ampleur pendant plusieurs mois. » De nous confier M. Sébastien Marcotte.

Fondé en 1982 de la passion commune de messieurs Normand Parenteau et Julien Boissonneault, le garage JN auto a beaucoup évolué au fil des ans, si bien que depuis un peu plus des cinq dernières années, les propriétaires actuels ont pris un virage écoénergétique. Depuis, le commerce s’est littéralement établi comme étant une référence en matière de véhicule à énergie renouvelable au Québec. « Nous avions déjà une demande florissante pour les véhicules électriques avant l’éclosion de la covid-19 et je crois sincèrement que les gens accentueront le tournant au cours des prochaines années en raison de cette conscientisation environnementale grandissante au sein de la population présentement. Ajoutons à cela les bienfaits de l’autosuffisance, alimentaire certes, mais également énergétique et nous avons une combinaison propice à l’effervescence du marché de la voiture électrique au Québec. » De poursuivre M. Marcotte.

Ainsi, bien que les dirigeants de l’entreprise soient confiants en l’avenir, il n’en demeure pas moins que ces derniers anticipent des périodes de ventes en ¨montagnes russes¨ au cours de la prochaine année, si bien que cela pourrait potentiellement se traduire par une réduction de l’inventaire physique des véhicules et une augmentation des commandes et ventes en ligne, notamment en ce qui a trait aux modèles Tesla pour lesquelles le détaillant s’est une fois de plus démarqué en concevant une promotion web qui pourrait permettre l’accès à ce type de véhicule pour une fraction du prix, tous les détails se retrouvent évidemment sur le site www.jnauto.com.

« Notre équipe est en place, disponible et bien heureuse de pouvoir vous servir à nouveau, et ce, toujours dans le respect des consignes sanitaires de la santé publique. Je tiens à spécifier qu’il nous est également possible de procéder à la livraison de votre nouveau véhicule sans contact. N’hésitez pas à consulter notre site web afin d’en apprendre davantage sur les mesures que nous avons mises en place pour assurer la sécurité de tous. » De conclure Sébastien Marcotte.