La collecte de contenants consignés permet de remettre 9000 $ à la Fondation du CSSS des Sources

Asbestos (RL) —La grande collecte de contenants consignés organisée par Coop Metro Plus, l’association des pompiers d’Asbestos et Transport ATD, tenue le 23 mai dernier dans la cour arrière de la caserne 43, aura connu un vif succès avec une somme amassée de 9000 $. Tout l’argent recueilli sera versé à la fondation du CSSS des Sources. « Nous sommes très heureux de contribuer collectivement par cette initiative à la fondation de l’hôpital.

L’implication soutenue d’une vingtaine de bénévoles, la très grande générosité des gens de la MRC des Sources, la température clémente ainsi que l’accumulation de contenants consignés lors de la période de confinement, aura certainement toute été des facteurs de succès lors de cette journée. C’est le genre d’initiative que nous voyons également s’organiser dans d’autres municipalités de la région et cela nous apparaissait propice d’emboiter le pas au profit d’un organisme de la communauté. » De commenter M. Stéphane Gosselin, nouveau Directeur général de la Coop Métro Plus, en poste depuis le mois de février dernier. Mme Marie-Paule Gendron, présidente du conseil d’administration de la fondation du CSSS des Sources, se disait ravie de constater une fois de plus à quel point la population répondait favorablement à l’appel de générosité. Cette dernière tenait d’ailleurs à remercier chaleureusement les citoyens pour leur contribution, ainsi que l’équipe de Coop Metro, l’association des Pompiers d’Asbestos et transport ATD pour cette initiative des plus appréciées.