Importante collecte de contenants consignés à Asbestos le 23 mai

Asbestos (RL) - La cour de la caserne 43 des pompiers d’Asbestos située au coin des rues St-Jean et du boulevard Industriel, sera l’hôte entre 9 h et 15 h ce samedi 23 mai, d’une importante collecte de contenants consignés au profit de la fondation de l’hôpital d’Asbestos.

Cette initiative du supermarché Coop Métro Plus est rendue possible grâce à la collaboration l’association des Pompiers, la municipalité d’Asbestos, Transports ATD et des membres du comité de la fondation de l’hôpital, se tiendra de 9 h à 15 h. Plusieurs bénévoles seront sur places toute la journée, afin de recueillir vos dons en bouteilles et canettes vides consignées en guise de support à la fondation de centre hospitalier d’Asbestos.