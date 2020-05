Collecte de contenants consignés à Windsor

Windsor - La Ville de Windsor, en collaboration avec les commerçants locaux, organisera une collecte des contenants consignés, dimanche le 17 mai de 9h00 à 15h00 dans le stationnement de la piscine municipale. La population est invitée à venir y déposer leurs bouteilles et cannettes pour récupérer le montant de la consigne sous forme de coupon échangeable auprès du marché Provigo de Windsor. Il sera également possible de faire un don équivalent au montant de la consigne au Centre d’action bénévole de Windsor & Région.

Terrains de tennis ouverts

À compter du mercredi 20 mai, les terrains de tennis de la Ville de Windsor seront à nouveau accessibles à la population. Conformément aux dernières directives ministérielles, le tennis en simple pourra y être pratiqué tout en respectant la consigne de distanciation physique toujours en vigueur pour l’ensemble des activités extérieures. Les adeptes du pickleball pourront aussi utiliser la patinoire extérieure Dominic-Fontaine pour s’adonner à leur activité de loisir, selon les mêmes restrictions.

Semaine Québécoise des Familles

En terminant, malgré le fait que la Fête de la famille ait dû être annulée cette année en raison de la COVID-19, les membres du Conseil municipal de la Ville de Windsor tiennent à souligner les efforts de toutes les familles durant cette période de restrictions. La solidarité et l’entraide qui ont été démontrées par tous et chacun jusqu’à présent méritent d’être reconnues et applaudit.