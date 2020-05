Distribution de compost à Danville samedi le 16 mai

La Ville de Danville désire informer ses résidents qu’elle a pris les dispositions pour procéder à la distribution annuelle de compost, le samedi, 16 mai 2020 de 9 heures à midi.

Les gens désirant se procurer du compost devront prévoir apporter leur contenant et leur pelle pour pouvoir récupérer le compost désiré. Une preuve de résidence à Danville sera également exigée.

Quelques sacs seront préparés par Danville en transition mais en raison des règles édictées par la Santé publique, nous n’irons pas chercher d’autres sacs que ceux déjà en notre possession depuis l’automne dernier.

Il sera également possible de faire verser le compost désiré dans une remorque. Un employé sera sur place avec un mini-tracteur pour effectuer le chargement.

Cette distribution s’effectuera sur le site du garage municipal sis au 267, rue Water à Danville.

Bien entendu, vous devrez respecter les règles de distanciation sociale édictées par le gouvernement.

Nous vous invitons donc à préparer vos pelles et récipients et à vous présenter au garage municipal pour récupérer le compost souhaité.

Pour ceux qui ne peuvent se présenter samedi, le 16 mai 2020, vous pourrez appeler à l’hôtel de Ville dès mardi matin et nous vous fixerons un rendez-vous pour en récupérer, et cela, tant et aussi longtemps qu’il en restera. (819) 839-2771

Nous profitions de l’occasion pour vous annoncer que la Ville de Danville tiendra un concours – propriété fleurie sur son territoire cette année. Les modalités du concours seront communiquées sous peu.

Alors, à vos jardins. Faisons en sorte que notre environnement soit beau et tout ira bien