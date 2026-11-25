SOS couleurs : un collectif de 40 artistes en exposition à l’Hôtel Val-des-Sources
Val-des-Sources — Le jeudi 26 novembre prochain, la population et les amateurs d’art sont invités au vernissage de l’exposition SOS Couleurs, qui se déroulera en formule 5 à 7 à l’Hôtel Val-des-Sources, située au 615 de la première avenue.
Présentée jusqu’au 27 janvier 2027, l’exposition SOS Couleurs réunira plus de quarante artistes de la région, qui exposeront des œuvres et des créations issues de différents médiums d’expression. Le Regroupement des artistes vivant en ruralité (RAVIR), dont plusieurs membres sont directement impliqués dans cette exposition collective, a mis de l’avant « la célébration culturelle » entourant cet événement.
« Travaillant une grande diversité de médiums, ces créateurs unissent leurs voix pour offrir un moment de partage et de pure joie. À travers leurs œuvres, ils proposent un moment de joie et de partage entre la population et les artistes. Plus qu’une simple exposition d’visuel, le vernissage sera une véritable célébration culturelle multidisciplinaire, rythmée par de la musique, des contes, de la littérature et plusieurs prestations en direct. Les membres du collectif rappellent que s’ils enchaînent les expositions, ce n’est pas dans l’espoir naïf de faire fortune, mais bien pour susciter des rencontres, éveiller la curiosité et, qui sait, permettre aux visiteurs de dénicher la perle rare qui illuminera leur quotidien. », mentionne l’organisme.
Les portes de l’Hôtel Val-des-Sources seront donc ouvertes gracieusement au public tous les jours de la semaine, afin que ces derniers puissent passer dans les espaces communs de l’établissement, afin de s’imprégner de l’art et du talent des artistes locaux.
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