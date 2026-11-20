Val-des-Sources — L’organisme du regroupement des artistes vivant en ruralité (RAVIR) désire inviter la population des Sources et d’ailleurs à une exposition gratuite d’œuvres photographiques de l’artiste en arts visuels adriennois, Claude Dupont.

Exposés à l’hôpital de Val-des-Sources depuis le 4 novembre dernier, les visiteurs seront à même de contempler les divers clichés de l’artiste jusqu’au 16 décembre prochain.

Depuis plus de cinq années déjà, M. Dupont photographie sur le vif les artistes qui se produisent sur les scènes de la région des Sources. Or, puisée à même ce travail, l’exposition rassemble le fruit des moments de scène, captés en direct et témoignant de la vitalité culturelle du milieu.

« Photographe généraliste depuis quelques années, j’ai surtout orienté mon travail sur des projets artistiques, tels “Statuaire”, “Proxy nature” et autres projets privés. Les cinq dernières années m’ont également permis de croquer sur le vif les prestations de plusieurs artistes lors de leurs prestations culturelles sur quelques plateaux de la région des Sources. C’est le résultat de ce travail que je vous présente aujourd’hui », souligna l’artiste.

Soulignons que, « depuis 2010, RAVIR et le CIUSSS de l’Estrie — CHUS, installation des Sources, s’associent pour faire entrer l’art à l’hôpital de Val-des-Sources. Tous les deux mois, une nouvelle exposition d’artistes de la région prend place dans le couloir principal, et un espace à la réception est réservé aux arts de la scène et aux organismes culturels. Les œuvres égaient le passage des visiteurs, des patients et du personnel, suscitent parfois des conversations et apportent un peu de chaleur dans un lieu où on en a souvent besoin. »