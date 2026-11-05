Bêtes de fête : la Journée nationale de l’enfant en famille célébrée

Avec Bêtes de fête, les artistes des Incomplètes proposent une expérience participative qui célèbre la liberté de mouvement, le jeu et le plaisir d’être ensemble.

Richmond — Le dimanche 15 novembre prochain, de 14 h à 15 h 30, la Ville de Richmond et le Centre d’art de Richmond font équipe pour inviter les familles à Bêtes de fête : un bal costumé festif et gratuit, présenté dans le cadre de la Journée nationale de l’enfant. L’événement se déroulera au Centre d’art de Richmond.

« Dès 14 h 30, le Centre d’art se transformera en une piste de danse haute en couleur où petits et grands pourront revêtir costumes animaliers, ponchos fluorescents et paillettes, grâce à la présence sur place de costumiers. Petits et grands sont invités à laisser libre cours à leur imagination et faire sortir leur bête de fête », de dire Marie-Eve Bourdages, codirectrice générale — volet artistique au Centre d’art de Richmond.

Aux platines, un DJ fera vibrer la salle au rythme d’un mélange musical aussi éclectique qu’entraînant : afrobeat, électro-cumbia et hip-hop déjanté. « Ici, pas besoin de maîtriser les pas de danse ni de rester sagement assis : l’invitation est de bouger librement, de s’amuser et de partager un moment complice en famille », raconte Mme Bourdages.

Avec Bêtes de fête, les artistes des Incomplètes offrent une expérience interactive qui met en évidence la liberté de mouvement, le jeu et le plaisir de se rassembler. En brouillant les frontières entre la piste de danse, le jeu et l’univers du spectacle, cette proposition invite les enfants à prendre toute leur place et les adultes à retrouver le plaisir de danser sans retenue.

« Cette activité s’inscrit dans la volonté du Centre d’art de Richmond et de la Ville de Richmond de rendre la culture accessible aux familles et d’offrir aux enfants des occasions de vivre des expériences artistiques rassembleuses. Une invitation à sortir de la routine, à oser l’extravagance et à célébrer l’enfance dans toute sa spontanéité », soutient la directrice générale.

Présenté en collaboration avec la Ville de Richmond dans le cadre de la Journée nationale de l’enfant, Bêtes de fête est offert gratuitement. La réservation est suggérée afin de permettre aux organisateurs de prévoir l’accueil des familles.

L’ouverture des portes se fera à 13 h 30.