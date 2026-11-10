« Symbiose à deux guitares » à l’église de Saint-François-Xavier

Fondé en 1982, le duo Caron-Lacroix est formé de Michel Caron et de Paulyn Lacroix.

Saint-François-Xavier-de-Brompton — Le duo Caron-Lacroix présentera « Symbiose à deux guitares » le dimanche 15 novembre, dès 14 h, à l’église de Saint-François-Xavier.

Fondé en 1982, le duo Caron-Lacroix est formé de Michel Caron et de Paulyn Lacroix.

Tous deux diplômés de l’Université de Montréal en interprétation guitare classique, ils poursuivent leur carrière de musiciens en parallèle avec celle de pédagogues pour l’un au département de musique du CÉGEP de Sherbrooke et de l’université Bishop’s (Michel Caron) et l’autre à la CSRS.

Tous les deux ont déjà endisqué. Des extraits des deux albums en duo ont été radiodiffusés pendant près d’une vingtaine d’années au Québec ainsi qu’au Canada.

Le Duo Caron-Lacroix bien connu en Estrie s’est produit, entre autres, au Centennial de Lennoxville, à la salle Bandeen de l’université Bishop’s, à la salle Maurice O’Bready, à l’église Plymouth Trinity, au Parvis, à La Belle Chapelle, à la Maison de l’Opéra, à l’église Ste Élisabeth de North Hatley et à plusieurs autres endroits au Québec.

Au programme de ce concert, les guitaristes offriront en première partie un tout nouveau répertoire de musique ancienne et moderne et, en deuxième partie, ce sera Paulyn Lacroix en solo qui jouera des airs de Noël.

Comme toujours, les profits seront versés à l’église.

En prévente, les billets sont disponibles au Marché Saint-François, à l’église Saint-François-Xavier, au dépanneur Renaud de Windsor et au presbytère Saint-Philippe.

Les billets seront aussi mis en vente à la porte. C’est gratuit pour les 12 ans et moins.

Pour plus d’informations : Denyse Morin, 819 845-7376.