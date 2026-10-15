Gino Chouinard à Windsor : les places sont limitées
Windsor – Afin de souligner la Journée nationale des aînés, Gino Chouinard sera de passage à Windsor pour présenter sa conférence « Comment ça impossible ». Cette activité est organisée par le Centre d’action bénévole de Windsor et région.
Cet événement se déroulera le dimanche 25 octobre 2026, dès 13 h 30, au Centre régional de bel âge de Windsor. Il est important de souligner que les places sont limitées et que les personnes intéressées doivent réserver leur billet, en s’adressant au Centre d’action bénévole de Windsor et région au 819 845-5522.
C’est une invitation du comité organisateur pour la fête des aînés : Francine Carrier, Centre régional le bel âge; Solange Richard, Ville de Windsor; Marie-Ève Cardin, Table de concertation des aînés; Nathalie Boisvert et Louise Tremblay, Centre d’action bénévole de Windsor et région ainsi que Valérie Scrosati.
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