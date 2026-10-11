Des centaines de personnes aux Journée de la culture à Windsor

Windsor — Selon l’évaluation des organisateurs, pas moins de 300 personnes ont pris part aux activités mises en place pour les Journée de la culture à Windsor.

Le samedi 26 septembre 2026, de 12 h à 16 h, le parc historique de la Poudrière est devenu un véritable lieu de rencontre entre culture, patrimoine et créativité à l’occasion des Journées de la culture à Windsor.

Sous le thème « Culture d’ici, gens d’ici ! », cette journée entièrement gratuite a permis aux citoyens de tous âges de découvrir différentes formes d’expression culturelle dans un lieu intimement lié à l’histoire de Windsor.

Musique, arts visuels, littérature, patrimoine et métiers d’art étaient au rendez-vous. L’objectif : créer une journée accessible et conviviale où petits et grands ont pu autant découvrir le talent et le savoir-faire d’ici que mettre eux-mêmes la main à la pâte.

Au fil de la journée, les visiteurs ont pu notamment profiter de prestations musicales, d’ateliers et d’activités créatives, d’expositions, de livres à donner, d’un concours de dessin sur signet ainsi que d’une visite guidée bonifiée de capsules audio.

Dans la grande salle, les visiteurs ont pu assister à trois prestations musicales, dont le spectacle de Duosonance. « Ce sont deux femmes qui font du slam poétique. C’était vraiment touchant. Nous sommes vraiment entrés dans leur univers », de commenter Catherine Joubert, coordonnatrice en loisirs, culture et vie communautaire à la Ville de Windsor.

Puis le trio Jase, un spectacle d’ambiance jazz, a pris la relève pour laisser place à Loïc Belliard, une prestation de rock folk.

Il y avait aussi Pierre Pinard qui faisait de la photo gratuitement.

En bas, le Cercle des fermières a montré son savoir-faire. Elles s’y préparaient depuis un an

« Il y avait de la poterie et de la zoothérapie. Une place a aussi été faite au 150e anniversaire de Windsor », de souligner Mme Joubert.

Parmi les exposants se trouvait Luz Alcaraz, une peintre du Pérou qui passe cinq mois au Québec l’été. Cette dernière expose principalement dans les pays d’Amérique du Sud, en Espagne et en Corée du Sud. Depuis 3 ans, elle travaille au Québec la moitié de l’année car elle s’est mariée à un Québécois.

Une psychoéducatrice de l’école Saint-Philippe, Lise Ouellette, a présenté une série d’outils pour diminuer le temps d’écran.

« Les Journées de la culture sont organisées pour faire découvrir la culture. À Windsor, ce sont souvent les sports qui prennent beaucoup de place. C’est moins le cas dans le culturel. Et nous sommes chanceux d’avoir la Poudrière pour faire ça. Nous avons donc la possibilité d’avoir une grande variété et les gens sont donc au rendez-vous. Il y avait des gens présents qui ne s’étaient jamais présentés à un tel événement », estime Anne-Sophie Cloutier, technicienne en loisirs, en culture et en vie communautaire à la Ville de Windsor, en ajoutant que les gens sont restés plus longtemps à cause des prestations musicales.