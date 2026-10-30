Renald Gauthier expose « L’œuvre d’une vie » à l’Espace de Val-des-Sources
Val-des-Sources — Depuis le 15 octobre dernier, l’Espace culturel de Val-des-Sources accueille un nouvel artiste en résidence, alors que le peintre et sculpteur bien connu Rénald Gauthier y présente « L’œuvre d’une vie ».
Cette exposition rétrospective regroupant des œuvres issues et inspirées de 45 années de travail, d’apprentissages, de rencontres, d’implications et de perfectionnement notamment, sera offerte pour découverte au public jusqu’au 9 décembre prochain.
Les amateurs d’arts visuels auront ainsi l’opportunité de visualiser quelques parcelles créatives de la vie et de l’histoire de l’artiste. Plus d’une vingtaine de personnes étaient par ailleurs rassemblées à l’espace d’exposition de la bibliothèque municipale abritant l’Espace culturel, lors de l’événement 5 à 7 soulignant la soirée du vernissage.
« À travers une sélection de peintures et de sculptures réalisées au fil des décennies, l’œuvre d’une vie permet de découvrir l’évolution de sa démarche, les transformations de son langage artistique et les thèmes qui ont traversé son travail. Matière, couleur, geste et expression témoignent d’une pratique en constante évolution, portée par la curiosité et le désir d’explorer. », laissa transparaître un segment de la note de présentation de l’exposition.
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