L’exposition Statuaire inaugure un nouvel espace dédié aux arts visuels à Richmond
Richmond — À la fin d’octobre, l’exposition Statuaire, du photographe Claude Dupont, sera présentée dans un tout nouvel espace dédié aux arts visuels à Richmond, « Le 401 », nouvellement aménagé au 4e étage du Couvent Mont Saint-Patrice à Richmond.
Après des présentations partielles à Val-des-Sources, Saint-Camille et Princeville, cette exposition au concept original sera dévoilée dans son intégralité à Richmond lors des deux dernières fins de semaine d’octobre.
L’exposition Statuaire sera présentée de 13 h à 17 h les 24, 25, 30 et 31 octobre, ainsi que le 1er novembre.
Statuaire, fruit d’une collaboration entre le photographe et plusieurs volontaires, réuni des portraits dans lesquels chaque personne reprend la posture d’une statue qui l’inspire.
« Le corps humain étant une source d’inspiration pour les artistes depuis la nuit des temps et avec l’utilisation de nouveaux matériaux, il peut être difficile devant cette grande variété de trouver une statue qui nous inspire à un moment donné de notre vie. Le travail venait donc beaucoup plus du modèle que du photographe », précise le photographe.
Nus ou vêtus, les modèles composent une série de photographies en noir et blanc, chacune rehaussée d’une touche de couleur. Claude Dupont convie ainsi la population à « une belle aventure dans ce monde inversé où la sculpture inspire la pose du modèle ».
« Dans cette exposition, je vous livre le travail de six années de rencontres avec des amis qui ont eu envie de participer à ce projet singulier : Statuaire. Le but étant de reproduire la pose d’une sculpture, antique ou moderne, nue ou vêtue, en ruine ou entière », a souligné M. Dupont
Inauguration
« Le 401 » sera inauguré lors du vernissage de l’exposition, le samedi 24 octobre 2026, de 13 h à 17 h. Un événement proposant une double découverte, soit les photographies inusitées de Statuaire ainsi qu’un nouvel atelier et espace d’exposition à Richmond.
Avec « Le 401 », Normand Tessier souhaite offrir aux artistes de la région un espace consacré aux arts visuels proposant des services d’impression numérique grand format sur des papiers de qualité supérieure et des occasions d’exposer leurs œuvres.
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