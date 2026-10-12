18e exposition d’œuvres de La Courtepointe des Sources
Val-des-Sources — Les membres de la Guilde de la Courtepointe des Sources invitent la population à sa 18e exposition qui se tiendra les 24 et 25 octobre prochain du côté de la salle La Bénévole de Val-des-Sources, situé au 209 de la 8e avenue.
Les portes ouvriront dès 9 h 30 le samedi matin pour accéder à l’exposition et aller contempler de multiples œuvres et réalisations des artisanes de la région.
Les visiteurs pourront ainsi profiter des plages horaires qu’offre l’activité, qui sont de 9 h 30 à 17 h le samedi et de 9 h 30 à 16 h lors de la dernière journée, pour s’imprégner des talents locaux, sillonner les divers kiosques et boutiques de commerçants présents, assister à des démonstrations de piquage à la main et profiter du petit salon de thé spécialement aménagé pour l’occasion.
À noter qu’un grand tirage d’une courtepointe aura également lieu en toute fin de journée le dimanche.
Voilà donc une cordiale invitation à découvrir une partie de la passion créative des membres de l’organisation de La Courtepointe des Sources.
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