Le Centre des femmes présente les œuvres de l’artiste Denise Kusters à Val-des-Sources

Val-des-Sources — Dans le cadre de ses expositions éphémères, le Centre des femmes, Le point d’ancrage de Val-des-Sources présentera au cours des prochaines semaines des créations en art visuel de l’artiste danvilloise Denise Kusters. Intitulée « Bulles », l’exposition regroupe des œuvres issues de divers moments d’évasions intérieures de l’artiste.

Cette dernière, qui signe ses œuvres sous le pseudonyme de Denuke, s’exprima par voie de communiqué en soulignant que parfois son élan créateur se définit au cœur même du mouvement.

« Quand je ne sais pas où je vais, je fais des traits sur la surface vierge avec une craie blanche. Je me fais confiance. Ça donne toujours quelque chose qui me surprend. Et voilà que des bulles prennent naissance. Elles m’invitent à entrer dans mon monde intérieur. Je vous le partage, bienvenue à l’exposition Bulles. »

Présentée jusqu’au 25 novembre prochain dans les locaux du 395A de la 1re avenue, cette exposition prendra officiellement son envol ce vendredi 23 octobre lors d’un vernissage qui aura lieu de 17 h à 19 h en présence de l’artiste.

Rappelons qu’il est possible de s’imprégner gratuitement du talent des créatrices d’œuvres en exposition, lors des jours d’ouverture de la galerie qui sont les mercredis de chaque semaine entre 13 h 30 et 16 h.

« Au cœur de son plan d’action et dans son approche de soutien auprès des femmes dans leur démarche personnelle d’actualisation de leur plein potentiel, Le Centre des femmes Le point d’ancrage de Val-des-Sources offre gracieusement aux femmes des MRC des Sources et du Val-St-François un espace d’exposition mensuelle, et ce, sur une base annuelle depuis 2021. » Tel que le souligne l’organisme.