Danville célèbrera le 22e du Festival des Oiseaux de Burbank

Danville — Le site enchanteur de l’étang Burbank de Danville vibrera à nouveau au rythme du festival des oiseaux, alors que se tiendra les 24 et 25 octobre prochains, la 22e édition de cette fête automnale autrefois connue sous l’appellation du Festival des oiseaux migrateurs.

La Corporation de l’étang Burbank, en étroite collaboration avec la ville de Danville et de nombreux partenaires, est heureuse d’annoncer la tenue du Festival des oiseaux de Burbank, qui se déroulera plus tôt cette année pour éviter la période hivernale.

Cette manifestation offrira une programmation variée, gratuite et adaptée à tous les âges.

Cette fin de semaine permettra aux festivaliers de profiter pleinement de la beauté qu’offre le paysage du site de l’étang Burbank, tout en participant à une pléiade d’activités enrichissantes qui se dérouleront journalièrement entre 8 h et 16 h.

Des ateliers d’initiation, notamment généreusement offerts par la Société de loisir ornithologique de l’Estrie (SLOE), des conférences, visites guidées, animation, kiosque de nourritures et rafraichissements, feux de joie ainsi que l’espace familial avec jeux gonflables et maquillages pour les enfants, figurent tous à l’horaire de la fin de semaine.

Ajoutons à cela la présence de la ferme des Alpagas, de même que la toujours très populaire activité de démonstration des oiseaux de proie. Le volet culturel sera également à l’honneur à l’occasion de cette 22e édition, alors que des artistes exposant en lien avec les oiseaux seront sur place, sans oublier que les visiteurs pourront assister à des prestations musicales de la part du groupe « Kintoé » le samedi dès 15 h, tandis que le chansonnier Daniel Pérusse montera sur les planches le lendemain en tout début d’après-midi.

« L’Étang Burbank est une réserve écologique fréquentée par des ornithologues chevronnés, des photographes, des chercheurs, des randonneurs, ainsi que par des personnes recherchant le calme et la quiétude. On y retrouve une biodiversité (flore et faune) abondante. Au-delà de 200 variétés d’oiseaux y sont répertoriées. Le Festival des oiseaux de Burbank a pour but de célébrer la richesse de ce magnifique site, de le faire connaitre davantage et de le partager avec le plus grand nombre. L’entrée au site et toutes les activités sont gratuites, ce qui en fait une sortie familiale de premier plan, de plus, c’est l’occasion idéale d’initier les enfants à l’importance de l’environnement dans notre vie. Ce premier contact avec les bernaches, les oies des neiges ou les canards de toutes sortes laissera à vos enfants ainsi qu’à vous-même un souvenir inoubliable. Sans oublier ses écureuils, ses libellules, ses tortues et les petits chevreuils, tout sera là pour vous éblouir. Bienvenue à toutes et tous, venez célébrer avec nous. », a notamment confié le Président de la Corporation de l’étang Burbank, Rejean Auclair.