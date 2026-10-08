La Balade gourmande fait halte dans les Sources

Actualités-L’Étincelle — L’activité de la Balade gourmande, qui se continue pour une deuxième et dernière fin de semaine ces 10 et 11 octobre, comprend sept circuits thématiques de découvertes et l’un de ceux-ci fait notamment halte dans la région des Sources.

Ce rendez-vous automnal mis en place au tournant des années 2000 dans le secteur de Victoriaville, vise principalement à faire découvrir les beautés extérieures de la saison tout en mettant en valeur l’agrotourisme, les producteurs, transformateurs et artisans du milieu. Or, le circuit Rouge d’une distance de 29 km, regroupe cinq arrêts au total.

Tout d’abord, les participants débuteront leur parcours avec un arrêt à la Savonnerie artisanale Cocher Capella de Danville, avant de poursuivre la route en direction de la Miellerie King — distillerie & Hydromellerie de Kingsey Falls.

L’aventure se poursuit toujours du côté de Kingsey Falls, cette fois le temps de poser le pied chez BWR Produits Lyophilisés afin d’y savourer les aromates et épices de l’endroit.

L’avant-dernier arrêt de ce circuit se fera à la ferme le Porc des Roy, situé au 70 de la route 255 à Danville, où les produits de porc et d’agneau seront à l’honneur.

Finalement, la halte terminus de ce volet de la Balade gourmande sera chez Le Paysan Gourmand du chemin des domaines à Saint-Félix. Pour plus de détails sur ce circuit et ses producteurs locaux ou pour en connaitre davantage sur l’ensemble des parcours proposés par la Balade gourmande, il est possible de consulter le site internet de l’activité à l’adresse : www.baladegourmande.ca.