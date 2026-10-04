L’artiste Line Blouin expose à Val-des-Sources

Des œuvres de sa collection présentée l’année dernière à « Artiste de cœur, de la couleur contre la douleur », qui était au profit de la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence.

Val-des-Sources - Le Centre des femmes Le Point d’ancrage de Val-des-Sources a officiellement lancé sa nouvelle saison d’expositions le samedi 19 septembre dernier, à l’occasion du vernissage de l’exposition « Je m’en ferai un territoire souverain », de Line Blouin.

Cette dernière présentera jusqu’au 21 octobre prochain, des œuvres de sa collection présentée l’année dernière à « Artiste de cœur, de la couleur contre la douleur », qui était au profit de la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence.

Le vernissage aura par ailleurs permis d’offrir une opportunité unique d’échanger directement avec l’artiste et d’en apprendre certes davantage sur l’ampleur de sa démarche créative.

« Le travail de Line Blouin s’inscrit dans une pratique féminine et féministe. Son sujet de prédilection est la relation au corps, particulièrement le corps des femmes, à son histoire et au territoire qu’il est et qu’il occupe.

Avec cette collection, le corps devient territoire dans le territoire. La rencontre des corps, comme lieux distincts et à la fois communs.

Traité avec poésie, le sujet n’en est pas moins revendicateur d’une souveraineté essentielle que revendiquent les femmes. Devenir souveraine de leur corps, se l’approprier, l’habiter et l’aimer.

S’affranchir du regard extérieur qui dicte et impose. Devenir ce territoire unique. », faisait-on notamment état dans le communiqué de présentation remise à la presse.

Rappelons que dans son approche de soutien, le Centre des femmes Le point d’ancrage, situé au 395A, 1ère avenue, à Val-des-Sources, offre aux femmes des MRC de Val-Saint-François et des Sources un espace d’exposition gratuitement depuis 2021.

La population est donc invitée à visiter tout à fait gratuitement l’exposition

« Je m’en ferai un territoire souverain » lors des périodes d’accessibilité à la galerie dont les portes seront ouvertes tous les mercredis entre 13 h 30 et 16 h.