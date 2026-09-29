La Poudrière : des 5 à 7 à guichet fermé tout l’été

Windsor — Les Jeudis 5 à 7 en chansons présentés au Parc historique de la Poudrière de Windsor ont connu un succès spectaculaire ; en effet, durant tout l’été, l’activité s’est déroulée à guichet fermé.

« Tous les spectacles présentés entre le 23 juin et le 10 septembre ont affiché complet, témoignant de l’appréciation grandissante du public pour cette formule musicale estivale rassembleuse. Nous avons même dû refuser du monde. Nous avons de la place pour environ 115 personnes sur la terrasse extérieure », confirme Maryse Pelletier, membre du conseil d’administration au Parc historique la Poudrière.

Chaque semaine, la Poudrière attire des visiteurs de la région et d’ailleurs qui viennent y socialiser, écouter de la musique et danser dans une atmosphère chaleureuse.

« Dans un contexte où les occasions de danser se font de plus en plus rares, la programmation est soigneusement élaborée afin de répondre aux goûts du public en proposant des chansonniers et des groupes dont les répertoires invitent à la fête et à la danse. Les gens viennent pour danser. C’est très festif. Les visiteurs arrivent à 15 h 30 pour avoir de la place », de dire Mme Pelletier.

Grâce à un groupe d’une douzaine de commanditaires, l’organisme peut se permettre d’offrir l’activité gratuitement.

« C’est gratuit pour les gens. Pour être capables de conserver cette gratuité-là, nous faisons appel aux entreprises et aux industries de la région pour commanditer le chansonnier. Chaque soir, nous avons un commanditaire qui est associé au spectacle », soutient la bénévole.

L’équipe travaille déjà à la programmation de la prochaine saison, qui se déroulera du 17 juin au 9 septembre 2027.

« Les amateurs peuvent déjà s’attendre à une autre saison remplie de musique, de plaisir et de belles rencontres. Les bénévoles du Parc seront encore une fois heureux d’accueillir les visiteurs dans ce lieu chargé d’histoire et d’animation », souligne l’administratrice bénévole.

Une soirée pour le 150 e

Afin de souligner le 150 e de la Ville de Windsor, le Parc historique la Poudrière présente une soirée mettant en vedette Alain-François. Le spectacle se déroulera le vendredi 2 octobre, dès 19 h 30.

« Reconnu pour son énergie contagieuse, son humour rassembleur et son violon spectaculaire, l’auteur-compositeur-interprète s’est bâti une solide réputation sur la scène québécoise. Nommé à deux reprises dans la catégorie Album traditionnel de l’année, il a notamment participé aux grands spectacles de la Fête nationale du Québec sur les Plaines d’Abraham et au parc Maisonneuve », précise Mme Pelletier.

Les places sont limitées et le nombre de billets disponibles diminue rapidement.

Sentiers

Par ailleurs, les équipes de bénévoles ont travaillé vraiment activement dans les sentiers cet été pour les revitaliser.