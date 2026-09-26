RAVIR présente son 5e Court-Circuit d’art à travers les Sources

Le jeudi 17 septembre dernier, l’Espace culturel de la bibliothèque de Val-des-Sources accueillait le vernissage de l’exposition du Court-Circuit d’art.

Val-des-Sources — Le jeudi 17 septembre dernier, l’Espace culturel de la bibliothèque de Val-des-Sources accueillait le vernissage de l’exposition du Court-Circuit d’art.

Présenté du 10 septembre au 7 octobre prochains, ce collectif rassemble les créations des 16 artistes en arts visuels qui ouvriront les portes de leur atelier au grand public lors d’un parcours physique de l’événement comprenant 14 points d’arrêts, de contemplations et de partage avec les artistes sur place.

Le tout est chapeauté par l’organisme Regroupement des artistes vivant en ruralité (RAVIR).

Cette cinquième édition propose un itinéraire thématique invitant la population et les visiteurs à sillonner le territoire de la MRC des Sources au cours des journées du 2, 3 et 4 octobre prochains, pour aller directement à la rencontre des artistes dans leur environnement intimiste de création.

Ainsi, les amateurs d’art passeront de la ville de Danville à la municipalité de Ham-Nord, en passant par celles de Saint-Georges-de-Windsor, Wotton, Notre-Dame-de-Ham et Saint-Adrien. Au total, 14 ateliers ouvriront leurs portes au public, alors que deux d’entre eux accueilleront un duo d’artistes pour l’occasion.

Cette activité permettra aux amoureux de l’art de découvrir les démarches artistiques locales et d’échanger avec les exposants entre 9 h et 17 h chaque jour. Nouveauté intéressante cette année : pour la modique somme de 5 $, il sera possible de se procurer un carnet-voyage artistique comprenant la carte des ateliers où les artistes se feront un plaisir d’estamper leur sceau personnel, l’espace qui leur est réservé à l’intérieur, et ainsi de tracer le parcours de chaque visiteur.

Fait à noter, le carnet contient de multiples sections créatives, de même que des coupons offrant différents rabais.