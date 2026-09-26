RAVIR présente son 5e Court-Circuit d’art à travers les Sources
RECOMMANDÉS POUR VOUS
L’artiste Line Blouin expose à Val-des-Sources
Val-des-Sources - Le Centre des femmes Le Point d’ancrage de Val-des-Sources a officiellement lancé sa nouvelle saison d’expositions le samedi 19 septembre dernier, à l’occasion du vernissage de l’exposition « Je m’en ferai un territoire souverain », de Line Blouin. Cette dernière présentera jusqu’au 21 octobre prochain, des ...LIRE LA SUITE
La Poudrière : des 5 à 7 à guichet fermé tout l’été
Windsor — Les Jeudis 5 à 7 en chansons présentés au Parc historique de la Poudrière de Windsor ont connu un succès spectaculaire ; en effet, durant tout l’été, l’activité s’est déroulée à guichet fermé. « Tous les spectacles présentés entre le 23 juin et le 10 septembre ont affiché complet, témoignant de ...LIRE LA SUITE
Le journaliste Ghislain Allard, récipiendaire du prix Françoise-Gaudet-Smet 2026
Windsor - Le journaliste Ghislain Allard, assigné à la couverture de la MRC du Val-Saint-François pour votre hebdomadaire Actualités-L’Étincelle, s’est récemment vu décerner une marque de reconnaissance professionnelle fort enviable. En effet, le mardi 15 septembre dernier, lors d’une cérémonie organisée au Parvis de Sherbrooke ...LIRE LA SUITE