Le journaliste Ghislain Allard, récipiendaire du prix Françoise-Gaudet-Smet 2026

Ghislain Allard a reçu sa plaque honorifique des mains du directeur général de la Société nationale de l’Estrie, Étienne-Alexis Boucher.

Windsor - Le journaliste Ghislain Allard, assigné à la couverture de la MRC du Val-Saint-François pour votre hebdomadaire Actualités-L’Étincelle, s’est récemment vu décerner une marque de reconnaissance professionnelle fort enviable.

En effet, le mardi 15 septembre dernier, lors d’une cérémonie organisée au Parvis de Sherbrooke par la Société nationale de l’Estrie (SNE) dans le cadre de la journée de la démocratie, ce dernier s’est vu décerner le prestigieux prix du journalisme Françoise-Gaudet-Smet pour l’année 2026.

Cette distinction est remise annuellement à un journaliste de l’Estrie en regard de l’ensemble de son œuvre et de son apport à la promotion de la langue française.

Le lauréat se disait évidemment très touché d’avoir vu son nom être soumis et d’autant plus fier d’avoir été sélectionné, ce dernier a reçu sa plaque honorifique des mains du directeur général de l’organisme, Étienne-Alexis Boucher.

Un peu d’histoire

Diplômé en journalisme du CÉGEP de Jonquière, Ghislain amorça sa carrière à Granby à l’âge de 20 ans. Alors qu’il œuvra pendant près de deux ans (1982-1984) au sein de l’équipe du journal « Le Regional », un hebdomadaire fort prisé à l’époque, mais qui a malheureusement disparu au milieu des années 90.

Également détenteur d’un baccalauréat multidisciplinaire de l’Université de Sherbrooke et d’un certificat en toxicomanie, M. Allard aura roulé sa bosse en journalisme écrit pendant plus de 40 ans au travers de divers passages au sein des salles de nouvelles régionales.

Ghislain aura notamment travaillé pour l’Express de Drummondville, le journal La Parole, le journal de Sherbrooke ainsi que le Journal de Montréal pour qui il effectuait une couverture pigiste de la grande région de l’Estrie.

En poste au pupitre des Actualités-L’Étincelle depuis tout près de cinq ans maintenant et aujourd’hui âgé de 63 ans, l’estimé collègue de l’auteur de ces lignes affirme ouvertement ne s’imaginer à nul autre endroit professionnel d’ici la fin de sa carrière.

« C’est certain que la retraite est plus proche qu’elle ne l’a déjà été, ce n’est pas pour demain, mais j’envisage d’ici quelques années assurément. », de commenter le principal intéressé.

Il accepta généreusement de partager avec nous quelques points marquants, qui ont façonné sa carrière et sa vie.

« Tout d’abord, je voudrais exprimer ma gratitude envers notre président, Claude Frenette, qui m’a accordé sa confiance et m’a donné l’opportunité de me joindre à l’équipe du journal Actualités-l’Étincelle en 2021. Il s’agissait en quelque sorte d’une opportunité de relance journalistique pour moi, alors que je sortais à peine d’une douloureuse période de ma vie marquée par une dépression majeure dans laquelle des enjeux personnels m’avaient plongé et ainsi amenée à prendre une pause du travail pendant un certain temps. Je n’hésite pas à le mentionner, car c’est vraiment important et je trouve que l’on ne parle malheureusement que trop peu encore de tout ce qui entoure la santé mentale. Aujourd’hui tout va pour le mieux, la réception de ce prix vient par ailleurs en quelque sorte consolider une période heureuse de ma vie. Je suis très honoré de recevoir la distinction Françoise-Gaudet-Smet, cela vient pour ainsi dire boucler la boucle de ma carrière. C’était inattendu, certes, mais j’en suis ému et réellement très fier, car le journalisme, c’est ma vie. Ce que j’aime particulièrement dans mon travail, c’est d’aller à la rencontre des gens afin de bien présenter le miroir de la société, de transmettre la nouvelle et de susciter le débat. »

Ce dernier termina en saluant le travail de l’ensemble de ses collègues actuels et passés, pour leur support et leur collaboration au fil des ans.

« J’ai une pensée sincère pour plusieurs de mes anciens collègues. Je tiens une fois de plus à remercier, Claude Frenette, Marie-Laurence, Juli, P-O, Denis, Jessie et toi, Richard, et toute l’équipe antérieure des Actualités-L’Étincelle. C’est un réel plaisir de travailler avec chacun de vous au quotidien. »

« Ghislain est un passionné de l’information locale. Il prend à cœur de bien informer les gens. », a souligné le président du journal Actualités-L’Étincelle, Claude Frenette.