Une 27e édition réussie et une pause pour 2027

Danville — Une fois de plus la fin de semaine de la fête du Travail aura permis au Symposium des arts de Danville d’accueillir artistes et visiteurs au cœur des rues de la municipalité.

Confortablement installés dans l’une des cinq salles d’expositions, lesquelles étaient réparties au travers de quatre sites soigneusement sélectionnés, les 45 artistes professionnels et 14 artistes locaux présents du 4 au 6 septembre derniers, ont ainsi pu à la fois démontrer, et faire valoir toute l’étendue de leurs talents aux visiteurs durant les trois jours que durait l’événement.

Le comité organisateur dresse donc un bilan favorable de l’édition 2026 présentée sous la présidence d’honneur de Claude Lépine, en soulignant que : « Le circuit des ateliers d’artistes a une fois de plus connu un vif succès. Cette activité, qui permet aux visiteurs de découvrir les lieux de création et d’échanger directement avec les artistes, est devenue un incontournable du Symposium. »

De plus le volet jeunesse fut bien représenté lors de la fin de semaine alors que Desjardins, partenaire de la première heure du Symposium, aura permis aux petits et aux plus grands de profiter gratuitement d’une panoplie d’activités créatives, telles que des ateliers de peinture, la création de fleurs de lotus en origami et la réalisation d’une œuvre collective qui fut dévoilée lors de la cérémonie de clôture.

L’équipe de la MDJ Au point de Danville s’est aussi jointe à la programmation cette année après avoir construit tout au long de la saison estivale un castelet de marionnettes que les jeunes ont animé par l’entremise notamment d’un atelier de fabrication de marionnettes qui a connu un franc succès.

Par ailleurs l’équipe du Sympo a tenu à remercier Demco EnCouleurs, une entreprise québécoise spécialisée en matériel d’art, qui a généreusement fourni, pour une deuxième année consécutive, le matériel artistique utilisé lors des activités jeunesse.

Prix du public et résultat du concours

Le Prix du public a été décerné à Johanne Duguay, cette dernière en était à une première participation au Symposium. Pour ce qui est du tirage de la toile d’honneur commandité par l’entreprise CLIMCO, celle-ci fut remportée par Mme Sylvie Boucher de Victoriaville.

Une pause en 2027

Profitant de la cérémonie de clôture pour partager leur vision d’avenir, les membres du conseil d’administration ont confirmé le retour du volet sculptures en septembre 2028. L’événement reviendra sous une formule bonifiée intégrant peintres, sculpteurs, graveurs et artisans des métiers d’art.

Une pause sera toutefois observée pour le Symposium en 2027 afin de permettre à l’organisation de planifier cette programmation élargie, d’assurer le financement nécessaire et de consolider ses partenariats de commandites et d’affaires.

Finalement le Symposium a annoncé que Marie-Claude Bouchard a accepté la présidence d’honneur de la prochaine édition, prévue en septembre 2028.

« Depuis près de 30 ans, le Symposium rassemble les gens autour de l’art. Aujourd’hui, nous avons la responsabilité de préparer les 30 prochaines années. Nous souhaitons faire évoluer l’événement, accueillir encore davantage de disciplines artistiques et continuer d’offrir une expérience culturelle gratuite, accessible et rassembleuse pour toute la population. Le Symposium des arts de Danville est avant tout une œuvre collective. Depuis, près de 30 ans, des centaines de bénévoles, d’artistes, de partenaires, de commanditaires, d’élus et de visiteurs contribuent à faire vivre cet événement exceptionnel. Le conseil d’administration leur adresse ses plus sincères remerciements. », a conclu Mme Mélanie Gauthier, présidente du Symposium des arts de Danville.