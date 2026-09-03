Le Festival de cirque de Richmond aux rythmes du monde

Richmond — Le samedi 5 et le dimanche 6 septembre, à l’occasion de la fin de semaine de la fête du Travail, le cirque et la fête s’emparent du centre-ville de Richmond pour la 5e édition du Festival de cirque de Richmond. Sous le thème de la Fiesta Cirque, deux après-midis hauts en couleur, de 13 h à 16 h, mêleront cirque de rue, musique et rythmes du monde. Plus de 20 artistes s’y produiront et l’entrée est libre pour tous.

« On a eu envie de mettre le cap sur le soleil », résume Sarah Touchette, directrice artistique de l’événement et directrice générale du Vent dans les Arts, de retour d’un contrat d’un an au Cirque du Soleil à Orlando. Du Mexique au Brésil jusqu’aux rythmes de l’Afrique de l’Ouest, la programmation 2026 assume un métissage joyeux, fidèle à l’esprit familial et participatif du festival.

Le samedi 5 septembre, le duo d’origine mexicaine Nachos con Salsa, établi à Montréal, présente un cirque comique et déjanté où la jonglerie et les acrobaties se mêlent à un humour irrésistible. La place publique vibrera aussi au son des percussions brésiliennes de Batucadham, pendant qu’Alexo et Bisha assureront l’animation.

Tout l’après-midi, le centre-ville se transforme en terrain de jeu : animation sur échasses avec Elise Legrand, bulles géantes déambulatoires de Lagarto, maquillage en continu par Kiwi, caricatures signées Sergio et retour très attendu des mandalas géants animés par Chloé Gendron. L’an dernier, ce sont plus de 75 mandalas qui ont fleuri sur le trottoir de la rue Principale.

Et quand le cirque plie bagage, la fête continue à quelques pas de là. Le groupe Plomberie monte sur scène en soirée à la Coop brassicole L’Ardoise, au centre-ville, dans une programmation entièrement assurée par la microbrasserie.

Le dimanche 6 septembre, Le réputé Théâtre de la Dame de Cœur, d’Upton, revient avec ses marionnettes géantes et un atelier parent-enfant où petits et grands apprennent à les manipuler et à leur faire jouer leur propre histoire.

En collaboration avec le Centre d’art de Richmond, le nouveau professeur Constant Boty offre pour sa part un atelier d’éveil musical pour les tout-petits ainsi qu’une initiation aux rythmes de l’Afrique de l’Ouest au djembé. Des ateliers de jonglerie animés par Alexo complètent la journée.

Depuis sa création en 2021, le festival a fait sa marque auprès des familles du Val-Saint-François : plus de 220 jeunes se sont inscrits à ses ateliers d’initiation aux arts du cirque au fil des éditions. La fête se prolonge d’ailleurs au-delà de la fin de semaine, avec deux après-midis de classes de cirque pour les jeunes les samedis 12 et 19 septembre, sur la place René-Thibault.

Le centre-ville accueillera également les incontournables de l’événement : village du réemploi, kiosques alimentaires, jeux gonflables et kiosques d’organismes. Les commerçants de la rue Principale sont invités à se joindre à la fête.

L’édition 2026 du Festival de cirque de Richmond est présentée par la Ville de Richmond, en collaboration avec Le Vent dans les Arts, le musée de l’Ardoise et Richmond histoire et coopération. L’événement est rendu possible grâce à la contribution de nombreux bénévoles.