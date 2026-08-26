Place à la 27e édition du Symposium des arts de Danville

Danville(RL) — C’est en présence de nombreux dignitaires politiques, artistes et citoyens que se tenait le jeudi 20 août dernier la conférence de presse dévoilant la programmation 2026 du Symposium des arts de Danville. Présenté du 4 au 6 septembre prochain, l’événement se déroulera cette année sous la présidence d’honneur de l’artiste peintre Claude Lépine (www.claudelepineartistepeintre.com). La petite municipalité accueillera ainsi la 27e édition de la fête de l’art visuel, un rendez-vous incontournable pour tous les fervents de cette expression artistique de la région et de la province.

Au cours des trois jours que durera l’événement, ce seront 45 artistes professionnels, rigoureusement sélectionnés parmi plus de 200 candidatures reçues, de même que 14 artistes issus de la scène locale, qui habiteront respectivement, le temps de la résidence artistique, quatre lieux d’exposition au cœur même du village. Les visiteurs seront ainsi invités à découvrir une impressionnante diversité créatrice, à échanger directement avec les artistes et s’imprégner d’une expérience culturelle chaleureuse et humaine.

« Le Symposium est bien plus qu’une simple exposition. C’est un événement où les artistes prennent le temps de rencontrer les visiteurs, où les bénévoles accueillent les gens comme des amis et où toute une communauté se rassemble autour de la création. C’est cette ambiance unique que nous souhaitons offrir année après année », d’expliquer avec enthousiasme la présidente de l’événement, Mme Mélanie Gauthier.

En plus des espaces d’exposition, les organisateurs proposent une programmation qui saura plaire à tout un chacun. Le Circuit des ateliers d’artistes permettra notamment d’entrer dans l’intimité créative d’artistes tels que : Noël-Ange Coderre, Paule Lévesque, Catherine de Abreu et Denis Groleau. Des ateliers de démonstrations seront également offerts au public, le tout assuré par M. René Cécil le samedi à 14 h, de même que par Mme Johanne Senay le dimanche à la même heure. Par ailleurs, le volet jeunesse se voit bonifié cette année alors que La place Desjardins, partenaire de la première heure, y proposera plusieurs activités familiales. L’équipe du Symposium s’est également dite on ne peut plus fière d’accueillir le partenariat de la Maison des jeunes Au Point de Danville au sein de sa programmation. En plus de se voir confier l’animation d’ateliers de bricolage, d’origami et la création d’une œuvre collective, les jeunes du milieu ont d’ailleurs travaillé tout au long de la saison estivale à la fabrication d’une petite scène (castelet) de marionnettes en vue d’un spectacle qui sera présenté dans le cadre du Symposium.

Tirage de la toile d’honneur

Fidèle à la tradition des dernières années, il y aura un tirage-bénéfice au profit du fonds de fonctionnement du Symposium, mettant en vedette « La toile d’honneur », une œuvre peinte de la main du président d’honneur lui-même pour le compte du Symposium. Or, le président de l’édition 2026, Claude Lépine, n’a pas offert une, mais bien deux de ses créations originales à l’équipe du conseil d’administration du Sympo.

« Grâce à CLIMCO Services, commanditaire de la toile d’honneur, 400 billets sont actuellement en circulation. Lors de la cérémonie de clôture, le 6 septembre, l’heureux gagnant ou l’heureuse gagnante, pourra choisir l’une des deux œuvres offertes par l’artiste […] Le Symposium des arts de Danville est rendu possible grâce à l’engagement d’un conseil d’administration entièrement bénévole, de près de 40 bénévoles, de nombreux partenaires, commanditaires, artistes et organismes qui contribuent, année après année, au rayonnement de cet événement. Au-delà des œuvres présentées, le Symposium célèbre la créativité, les échanges et le plaisir d’être ensemble. Il témoigne de la force d’une communauté qui croit que la culture contribue à la qualité de vie, au développement de son territoire et au rapprochement entre les personnes. Le public est invité à venir vivre cette grande fête des arts visuels les 4, 5 et 6 septembre 2026. » Conclut la présidente.