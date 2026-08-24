Un premier roman pour l’auteure Sylvie Charron

Windsor — Après deux livres, l’auteure de Windsor Sylvie Charron s’attaque à un nouveau genre : le roman. Dans ce sens, elle a publié dernièrement « Entre pasta ou massala, un cœur en fuite ».

Selon elle, Ce roman plaira tant aux adultes qu’aux jeunes adultes. « Les personnages d’origines variées vous feront découvrir la ferveur de la communauté Italienne, la détermination québécoise et la spiritualité mystique de l’Inde. Votre lecture vous amènera parfois dans des zones de conflits intergénérationnels, d’amitiés sincères et aussi de romance. Certains évènements inattendus sauront vous surprendre », de dire l’écrivaine, dans une entrevue accordée au journal Actualités — L’Étincelle.

Mme Charron est native de l’Estrie. Elle a demeuré à Saint-François-Xavier-de-Brompton de 2009 à 2018. Depuis, elle habite à Windsor. Elle est la mère de deux filles et elle est la grand-maman de deux petits-fils.

Son premier livre « Sois belle, fine et tais-toi » a vu le jour en 2017. C’était une autobiographie romancée qui divulguait deux abus sexuels. « D’abord je l’ai écrit pour transmettre cette histoire à ma famille. Mais à la demande de mes amies, j’ai décidé d’élargir mon lectorat au grand public. Cette divulgation au grand jour m’a apporté un soulagement profond et m’a donné le goût de permettre à d’autres de se libérer par l’écriture », raconte Mme Charron

Un pourcentage des revenus engendré par le livre a été remis au centre de femmes du Val-Saint-François. « Cela m’a conduite au Centre de femmes Le point d’ancrage, comme présidente du conseil d’administration. On m’a demandé alors d’être animatrice d’un groupe dans l’organisme “J’écris ma Vie inc.” (JMV) qui occupait les locaux communautaires. J’ai animé deux groupes d’écriture pendant 6 ans », précise l’écrivaine.

En 2022, elle publiait un deuxième livre ; « Signes de vie ». « Il s’agit d’une belle expérience d’écriture collective, permettant à quatre personnes de mettre des mots sur leur cheminement à travers leur vécu », souligne-t-elle.

Son application s’est poursuivie à l’intérieur des rangs de JMV au sein du conseil d’administration. Elle a entre autres, participé à l’ébauche des guides pour les animatrices.

Après trois années d’écriture, Mme Charron publie maintenant son roman « Entre pasta ou massala, un cœur en fuite ».

C’est l’histoire d’une jeune femme de 25 ans qui évolue dans le quartier de la Petite Italie. Elle est québécoise et ses parents sont d’origine italienne. Elle cherche à devenir travailleuse humanitaire. À la mort de sa mère, pour éviter les conflits avec son père, elle part pour les Indes pour y travailler. Et elle découvre bien des choses aux Indes…

« Elle y va pour fuir ce qu’elle vit au Québec. Là-bas, elle va trouver ce qu’elle ne chercher pas », de dire Mme Charron, en mentionnant que comme auteure, il est très important de demeurer crédible.

Le lancement du roman se déroulera à la Maison bleu, au domaine Howard, à Sherbrooke, le 28 août prochain, de 17 h à 19 h.

Le roman de Mme Charron est disponible au café-bouquinerie Les Trois Boucs de Richmond ainsi qu’à la Papeterie tout plein de livres toujours à Richmond.

Les livres sont aussi disponibles en passant par l’adresse courriel [email protected].