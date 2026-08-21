« Les Vendredis au bord du Pit » : une initiative locale qui connaît un grand succès

Val-des-Sources — Depuis la création de la Place de La Traversée par la ville de Val-des-Sources en 2021, le petit site enchanteur positionné au cœur du quartier Jeffrey, ne cesse de gagner en popularité.

Bien entendu, en plus de la vue imprenable sur l’ancien puits minier qui a contribué à façonner l’identité et écrire une majeure partie de l’histoire de la municipalité, les commodités offertes sur les lieux permettent le développement d’idées et d’initiatives.

C’est exactement ce qui s’est produit dans le dossier des Vendredis au bord du Pit. Ces soirées thématiques lancées il y a maintenant cinq ans sont issues de la vision de deux entrepreneurs impliqués dans leur milieu, messieurs Yan St-Hilaire et Danick Pellerin.

Les propriétaires de la Microbrasserie Le Moulin 7, qui se trouve juste en face de l’entrée pédestre du site sur le boulevard Saint-Luc, étaient déjà sous le charme des lieux et proposaient des idées d’activités aux autorités municipales. Ils ont notamment contribué à l’organisation de la compétition de slackline, à la création de la foire de la bière, ainsi qu’à d’autres événements se déroulant sur la Place de la Traversée. Sans faire la genèse complète de l’ensemble des partenariats et réalisations communautaires du duo d’entrepreneurs, un volet bien précis de celles-ci semble pourtant vouloir s’imposer d’elle-même.

En effet, partageant la vision de la direction municipale de souhaiter voir l’endroit s’établir comme étant un point de rencontres et de rassemblements citoyen, les deux hommes ont soumis l’idée de créer quelques rendez-vous estivaux de type 5 à 7 les vendredis soir, où musique et animations viendraient agrémenter le moment ouvert à tous.

Bénéficiant d’un léger budget pour en effectuer la promotion au départ, la ville accepta d’engager des sommes dans le projet avec Yan et Danick, tout en leur confiant la gestion événementielle de celui-ci. C’est ainsi que l’aventure débuta de manière très modeste avec la présence d’une prestation musicale, de la mise en place de quelques kiosques de nourritures, bar et rafraichissements dans les conteneurs spécialement adaptés. De fil en aiguille, le bouche-à-oreille s’est assuré de faire son travail en « répandant la bonne nouvelle » du plaisir que les gens avaient d’assister à ces soirées.

Souhaitant répondre aux demandes des visiteurs et continuer d’élever le niveau de satisfaction des participants, une augmentation de la quantité de soirs, les offres de services sur places furent bonifiées et les heures de présentations allongées avec l’ajout d’une seconde portion musicale.

Si au départ on pouvait compter entre 150 et 200 visiteurs en moyenne, aujourd’hui, il ne serait pas faux d’affirmer que l’évaluation actuelle se situe davantage entre 750 et 1000 visiteurs chaque semaine, ce qui représente une augmentation phénoménale de plus de 400 % en cinq ans.

« Nous avons le grand plaisir de constater que les “Vendredis au bord du Pit” traversent le périmètre de la ville et de notre région. On rencontre des gens de Richmond, Windsor, Sherbrooke et fort assurément de plus loin encore. Ils ont entendu parler de la beauté du site, du party qui s’y passe les vendredis et certains anciens habitants de notre MRC en profitant même pour se faire des soirées retrouvailles entre eux, c’est vraiment spécial. C’est plaisant de travailler à faire de ces vendredis des rendez-vous appréciés où les gens se sentent bien, profitent du moment et ont le goût de revenir. Nous avons la chance de pouvoir compter sur des artistes de grands talents qui acceptent de venir nous divertir, ainsi que de divers partenaires et collaborateurs de confiances. C’est un succès d’équipe sur toute la ligne, oui, nous avons peut-être initié quelque chose Danick et moi, mais c’est grâce à la confiance des autorités de la ville, le dynamisme des gens du milieu et la grande implication de tout un chacun que cet événement devient de plus en plus ce qu’il est, un très grand merci à tous.

En terminant, Yan St-Hilaire invite la population à ne pas hésiter à partager ses idées et initiatives pour enrichir la ville, « car notre milieu de vie est en constante évolution et il est important d’en soutenir les différents axes de visions du développement. »