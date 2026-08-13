Vers un retour du Festival du papier ?

Les organisateurs s’attendent à ce qu’autant de gens qu’à la Saint-Jean soient présents à cet événement.

Windsor — Le spectacle de Brigitte Boisjoli sera au centre des festivités de la journée hommage au Festival du papier, présentée le samedi 15 août, au parc du Golf à Windsor, près du centre communautaire René-Lévesque. L’événement se tient dans le cadre du 150e anniversaire de la Ville.

Les activités se dérouleront de 12 h à 22 h 30. Tout au long de la journée, des activités complètement gratuites seront accessibles aux personnes présentes.

« Quand nous avons fait la programmation de la fête du 150e de Windsor, étant donné que le Festival du papier a été présent pendant plus de 25 ans, nous avons trouvé que ça valait la peine de faire un hommage à cet événement », souligne le maire de Windsor, Gaétan Graveline, qui a œuvré 21 ans au sein du comité organisateur du Festival du papier.

Sur la grande scène, dès 17 h 30, Balby Gadoh présentera ses ateliers de percussions. À 18 h 30, le duo acoustique country rock Sandrine Hébert prendra possession des planches. Et, à 20 h, Brigitte Boisjoli présentera son spectacle Racines Country.

« Avec cet hommage au Festival du papier, nous visons principalement les familles. Il y aura des jeux pour les enfants et pour tous les groupes d’âge », de dire le maire de Windsor.

Les festivaliers auront entre autres accès à des jeux gonflables, à du maquillage et à de la sculpture de ballons. Les gens pourront aussi prendre part à des ateliers sur la fabrication de papier.

Les organisateurs s’attendent à ce qu’autant de gens qu’à la Saint-Jean soient présents à cet événement.

« Et Brigitte Boisjoli donne une performance à saveur country. C’est maintenant la mode. Il devrait y avoir beaucoup de monde à cette journée hommage au Festival du papier », estime M. Graveline.

« Au cours des dernières années, il y a beaucoup de monde qui ont demandé à répétition le retour du Festival du papier à Windsor. C’est vraiment une grosse organisation. Ça demandait un an de travail pour quelques jours dans l’année. Peut-être que cette journée hommage donnera le goût à des plus jeunes de s’engager et de repartir le Festival du papier », termine le premier magistrat.