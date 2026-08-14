L’autrice Amélie Dubois verra une adaptation de l’un de ses romans être portée à l’écran

Danville — « C’est assurément le rêve de tout auteur », nous a confié l’autrice à succès danvilloise, Amélie Dubois, à propos de l’annonce qu’une adaptation télévisuelle de l’un de ses romans verra le jour. En effet, 10 épisodes de 11 minutes chacun, racontant les histoires et les aventures rocambolesques des personnages centraux du roman « Ce qui se passe au Mexique, reste au Mexique », seront diffusés en ligne sur la section Vero.tv de la plateforme d’ici tou.TV.extra en 2027 et 2028.

Pour l’écrivaine, cette collaboration avec la boite de production KOTV représente une opportunité importante de finalement mener à terme un projet qui était dans les cartons depuis plusieurs années.

« Quel honneur pour moi de voir un tel projet prendre forme autour de mes écrits. C’est particulier, car j’avais déjà été contactée par le réalisateur Jean-Claude Lord à ce sujet en 2015. Nous avions amorcé quelques démarches sans toutefois pouvoir concrétiser le projet. Après avoir rejoint l’équipe de KO Éditions pour la sortie de mon dernier livre, qui a été publié au début du mois d’août, l’équipe de la télévision s’est montrée intéressée par l’histoire et l’idée. Ainsi, après plusieurs mois de travail en développement, le projet a finalement abouti. Les tournages devraient avoir lieu au printemps prochain pour une sortie au plus tard à la fin de l’automne 2027 ou au début de 2028. J’aurai également le grand plaisir de m’impliquer concrètement dans la mise en œuvre et d’agir en tant que scénariste sur le projet. »,de confierl’autrice.

Un lancement local à l’étang Burbank le 15 août

En attendant la diffusion de l’adaptation télévisuelle de son livre, Amélie Dubois poursuit son travail d’écriture. Elle a récemment publié un tout nouveau roman, intitulé « Spritz Club — L’Oscar du pire scénario ».

Ce dernier est disponible en librairie depuis le 5 août. Une comédie que le descriptif officiel présente comme ceci : « Fondé par la Baronne Apolline, figure féministe incontournable du domaine des affaires, le Spritz Club est une organisation secrète qui ne se contente pas de refaire le monde entre deux gorgées de cocktail : il donne vie à l’inaccessible. Sa mission ? Exaucer chaque année le rêve le plus fou d’une de ses membres. Sans compromis. Sans limites. Le Spritz Club a les moyens de ses ambitions. Qu’à cela ne tienne, malgré des collisions frontales avec l’imprévisible et des plans qui foirent avec panache, les femmes du club vont vite comprendre que l’impossible devient réalité quand on déchire le scénario et qu’on sabote le décor… surtout celui d’Hollywood ! Qui sera l’heureuse élue cette année ? Et surtout, que souhaitera-t-elle ? »

Mme Dubois annonce qu’elle sera de passage sous la gloriette de l’étang Burbank et invite la population à venir la rencontrer le samedi 15 août prochain dès 14 h afin de présenter ce tout dernier livre, rencontrer le public et signer quelques dédicaces.

À noter que si la température ne s’avérait pas clémente, l’événement sera alors déplacé du côté de la bibliothèque municipale de Danville. « J’aime beaucoup cette formule de rencontre et de proximité avec les gens lorsque je me rends sur le site de l’étang, c’est un grand plaisir à chaque fois. » conclut l’autrice