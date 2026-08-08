La Sûreté du Québec procède à une importante perquisition à Wotton
Wotton — Au matin du mardi 30 juin dernier, le service de police de la Sûreté du Québec du poste des Sources, accompagné de services spécialisés, enquêteurs et maitre-chien, a procédé à la perquisition dans une résidence privée en milieu rural de la municipalité de Wotton.
L’intervention qui fait suite à une enquête rigoureuse aura permis aux policiers de mettre la main sur du tabac de contrebande ainsi qu’une grande diversité de stupéfiants, tels que du cannabis en plants et en vrac, de la cocaïne, de l’ecstasy, du crack, de la métamphétamine et des champignons hallucinogènes, communément appelés champignons magiques.
Un individu âgé dans la mi-trentaine, connu des milieux policiers, se trouvait sur place au moment des faits.
Selon les informations obtenues de la part du Sergent Francis Poisson-Rioux, responsable de poste par intérim dans les Sources, aucune arrestation n’a encore eu lieu pour le moment, mais l’enquête se poursuit et la preuve sera transmise au directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) qui décidera si des accusations seront éventuellement portées dans ce dossier.
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