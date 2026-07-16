Spectacle bénéfice de Badweed le 19 juillet prochain

Le Club de chasse et pêche Larochelle du secteur des Trois Lacs vibrera au rythme de la musique rock le dimanche 19 juillet prochain dans le cadre d’un spectacle bénéfice

Val-des-Sources - Le Club de chasse et pêche Larochelle du secteur des Trois Lacs vibrera au rythme de la musique rock le dimanche 19 juillet prochain dans le cadre d’un spectacle bénéfice qui sera présenté entre 15 h et 17 h.

Cette initiative de la formation musicale Badweed vise à recueillir des fonds qui seront ultimement remis conjointement aux organismes Moisson Estrie, l’Association Alzheimer de Sherbrooke et le refuge animalier Pet Connection de Lennoxville. Dans les faits, il s’agit des causes sélectionnées par le festival de musique Fever Fest 2026 de Sherbrooke, événement auquel les membres du groupe Badweed prendront part le 26 juillet prochain à 15 h.

« Essentiellement, nous sommes un groupe d’amis qui se rassemble pour savourer le plaisir de la musique. Nous ne nous produisons pas nécessairement dans des bars ou des soirées privées, mais de le faire sans prétention aucune pour aider à amasser des fonds pour des causes et/ou des œuvres communautaires nous apporte le sourire et une grande satisfaction. Nous aurons l’honneur de participer à Fever Fest pour une deuxième année. Cet événement est un grand spectacle caritatif qui permet d’apporter une contribution accrue à la cause. Pour se préparer à l’événement, l’idée a été lancée de présenter un spectacle sans frais d’entrée, mais où les dons volontaires seront versés aux organismes sélectionnés lors du Fever Fest. », de confier Denys Martin, guitariste du groupe.

Les spectateurs qui assisteront à la prestation du groupe auront l’opportunité de naviguer dans l’univers musical diversifié allant de Pink Floyd à Billy Joel en passant par les Eagles, Neil Young ou encore Los Lobos pour ne nommer que ceux-là.

Si, au départ, le nom de Badweed peut sembler subjectif et laissé à interprétation, sa signification en est pourtant toute simple, alors qu’elle provient d’un clin d’œil inspiré de la ville de Weedon, endroit où une première mouture du groupe a vu le jour il y a de cela quelques années déjà. Formés de Johanne Houle (voix), Denys Martin (guitare), Louise Bibeau (percussions), Luc Ménard (Basse), Denis Martin (Batterie) et le soliste Mike Bégin, six membres dynamiques, dont plusieurs, provenant de la région des Sources, la formation Badweed a pour seul et unique but de partager son plaisir de la scène et divertir un auditoire au profit du bien collectif.

« Nous lançons une cordiale invitation à tous ceux et celles qui aimeraient venir passer un agréable moment avec famille et amis en notre compagnie le 19 juillet prochain dès 15 h au 231 rue Larochelle à Val-des-Sources. », de conclure M. Martin, qui ne manqua pas de remercier le Club de chasse et pêche Larochelle pour l’accueil et le soutien à cette initiative.