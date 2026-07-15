Le duo traditionnel HACHÉ-GEMME en concert à Kingsbury
Kingsbury — Dans le cadre de son volet « Concerts à l’année », le Salon de la lutherie de Kingsbury vous invite au concert du duo traditionnel Haché-Gemme, qui aura lieu le samedi 18 juillet 2026 à 20 h.
L’événement se tiendra à la salle communautaire de Kingsbury, située au 430, rue Principale. Les billets sont disponibles directement à l’entrée.
Une rencontre musicale et artisanale unique
Le duo réunit deux artistes passionnés aux parcours atypiques : Daniel Haché, musicien et sculpteur acadien reconnu pour ses œuvres à la scie à chaîne, et Pascal Gemme, violoniste de renommée internationale cumulant plus de 25 ans de carrière au sein du trio Genticorum.
Amis de longue date, ils partagent un héritage musical profondément ancré dans les mélodies traditionnelles transmises par leurs grands-pères. Cette tradition vivante unit leurs racines québécoises et acadiennes dans un répertoire vibrant et métissé.
Pascal Gemme (violon, mandoline, guitare, chant, podorythmie) est un collecteur passionné du patrimoine québécois. De son côté, Daniel Haché (violon, didgeridoo, chant, instruments inventés, podorythmie) transpose son talent de sculpteur à la musique en façonnant des instruments aux sonorités uniques, comme son original frottoir en bois inspiré de la planche à laver cajun.
Les « Concerts à l’année » mettent à l’honneur des instruments de lutherie artisanale. Ils sont présentés en dehors des dates du Salon de la lutherie de Kingsbury, dont la 4e édition aura lieu le dimanche 13 septembre prochain de 10 h à 17 h.
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