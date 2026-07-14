Un piano à queue dans l’église pour deux concerts

Saint-François-Xavier-de-Brompton – Cet été, deux concerts seront présentés à l’église de Saint-François-Xavier, Le premier, Orford sur la route, se tiendra le mercredi 22 juillet, dès 19 h 30, alors que la jeune pianiste virtuose, Angela Miao, se produira le samedi 25 juillet, dès 19 h.

C’est le Conseil de fabrique qui invite la population à assister à ces deux concerts.

Le premier est donné par des musiciens d’Orford Musique provenant du Canada et de pays différents. Comme chaque année, c’est un programme surprise. Ce sont toujours de nouveaux étudiants de niveau professionnel touchant différents instruments.

La soirée sera animée par une étudiante en musicologie.

Cet événement est rendu possible grâce à la collaboration financière de la municipalité de Saint-François-Xavier, du député provincial André Bachand, de la Ville de Windsor, de la Caisse Desjardins du Val-Saint-François et du député fédéral Éric Lefebvre.

Concert bénéfice

Le deuxième est un concert-bénéfice pour l’église bâtie en 1908! Les personnes présentes auront l’occasion d’entendre Angela Miao, 13 ans, pianiste accomplie et concertiste internationale.

Déjà à 6 ans, elle fait ses débuts à Montréal avec orchestre en interprétant le Concerto pour piano n° 5 de Bach. À 10 ans, elle a enregistré deux concertos pour piano de Chopin.

Angela s’est distinguée dans de nombreux concours internationaux prestigieux, remportant notamment le Premier Prix au Concours de musique du Canada, au Concours OMNI (Grand Prix Yannick Nézet-Séguin), au London International Music Competition, au Steinway International Piano Competition USA, ainsi qu’au Burgos International Music Festival Competition.

En 2025, à l’âge de onze ans, elle remporte le premier prix dans la catégorie Young Artist (jusqu’à 17 ans) lors de la XVIᵉ édition du Concours international Chopin de Hartford (États-Unis). Elle obtient également le premier prix – Catégorie C (jusqu’à 18 ans) au Concours Genève Musicale, où elle reçoit aussi le Prix du Public ainsi que le prix de l’orchestre, ce qui lui vaut une invitation à se produire avec l’orchestre lors de la saison 2026–2027 à Genève.

Angela s’est déjà produite en récital au Canada, aux États-Unis, en Arménie, en Chine, en Autriche, en Suisse et en Espagne.

Elle revient tout juste de concerts donnés en Europe et à Salt Lake City.

Les billets sont en vente à 25$. À la porte 30$. Étudiants 15$ et gratuit pour les 12 ans et moins.