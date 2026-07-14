Gino Chouinard à Windsor pour célébrer la Journée nationale des aînés

Windsor— Artiste bien connu par le public québécois, Gino Chouinard sera de passage à Windsor à l’occasion de la Journée nationale des aînés.

Le 25 octobre 2026, dès 13 h 30, Gino Chouinard livrera sa conférence « Comment ça impossible » au Centre régional Le Bel âge.

Il est important de souligner que les places sont limitées et que les personnes intéressées doivent réserver leur billet, vendu au coût de 15 $ l’unité, en s’adressant au Centre d’action bénévole de Windsor et région au 819 845-5522.

« Ce n’est pas une conférence qui s’adresse de façon spécifique aux aînés. C’est plutôt une activité intergénérationnelle qui vise toute la famille. C’est une rencontre vraiment inspirante », insiste Marie-Eve Riendeau, coordonnatrice — services de maintien à domicile et communications au Centre d’action bénévole Windsor et région.

« Si vous avez suivi sa carrière à la télévision, vous reconnaissez son sens inné pour la communication et les relations humaines. Son aisance à véhiculer et transmettre l’information au quotidien à la barre de la populaire émission Salut Bonjour est remarquable. Son empathie, son dynamisme et son authenticité auront réussi à créer une relation unique et très forte avec le public québécois. Ses 14 trophées Artis remis par le public au cours de 14 dernières années en font foi », souligne Mme Riendeau.

Malgré tout le succès qu’on lui connaît aujourd’hui, rien n’a été facile pour Gino Chouinard. Son cheminement professionnel a été parsemé de défis et d’embûches inhabituels. Au lieu de tout abandonné (il y a pensé à plusieurs reprises même), il s’est accroché.

« C’est une conférence touchante qui vous attend où il saura nous démontrer que tous les obstacles sont franchissables avec la persévérance et la détermination », soutient la coordonnatrice.

Au Canada, la Journée nationale des aînés est souligné depuis le 1er octobre 2011. « Pourquoi célébrer les aînés ? Parce que ces personnes ont apporté - et continuent d’apporter - une contribution importante à nos communautés. Elles représentent une très grande proportion de notre population. Chacun de nous connaît une personne aînée qui a marqué sa vie de façon significative. Elles sont des personnes inspirantes, nos enseignants, nos grands-parents et nos proches. Elles sont des bénévoles et des mentors. Elles ont contribué généreusement à l’édification de nos familles, de nos collectivités, de nos lieux de travail et de notre pays. Puisque ces personnes ont joué un rôle important dans notre société, nous nous devons de les honorer », mentionne la représentante du Centre d’action bénévole.

Le comité organisateur de la fête des aînés est composé de Francine Carrier, du Centre régional le Bel Âge; de Solange Richard et d’Ana R. Mariscal, Ville de Windsor; de Marie-Ève Cardin, Table de concertation des aînés; de Nathalie Boisvert et de Louise Tremblay, du Centre d’action bénévole de Windsor et région ainsi que de Valérie Scrosati.